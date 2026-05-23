L'Italia si prepara agli Europei Under 17: quando gioca, date e orari, i convocati e dove vedere gli azzurrini in tv e streaming

Il desiderio di tenere nuovamente alta la bandiera tricolore, il sogno di ripetere l'impresa di due anni fa: così l'Italia Under 17 di Daniele Franceschini si prepara agli Europei di categoria.

Il torneo in programma in Estonia inizierà nei prossimi giorni e vedrà nuovamente protagonisti gli azzurrini, trionfatori nel 2024 grazie al 3-0 sul Portogallo in finale: era la squadra guidata da Francesco Camarda, vice capocannoniere e protagonista anche contro i lusitani con una doppietta.

Ecco, dunque, tutto quello che c'è da sapere sugli Europei Under 17: dai convocati dell'Italia al girone della Nazionale di Franceschini, con le date e gli orari delle relative partite.