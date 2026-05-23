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Thomas Corigliano Italia Under 17Getty Images
Stefano Silvestri

L'Italia si prepara agli Europei Under 17: quando gioca, date e orari, i convocati e dove vedere gli azzurrini in tv e streaming

Campionato Europeo U17
Italia U17

In Estonia si gioca l'edizione 2026 degli Europei Under 17, vinti dall'Italia due anni fa: i giocatori scelti dal ct Daniele Franceschini, il girone e contro chi giocano gli azzurrini.

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Il desiderio di tenere nuovamente alta la bandiera tricolore, il sogno di ripetere l'impresa di due anni fa: così l'Italia Under 17 di Daniele Franceschini si prepara agli Europei di categoria.

Il torneo in programma in Estonia inizierà nei prossimi giorni e vedrà nuovamente protagonisti gli azzurrini, trionfatori nel 2024 grazie al 3-0 sul Portogallo in finale: era la squadra guidata da Francesco Camarda, vice capocannoniere e protagonista anche contro i lusitani con una doppietta.

Ecco, dunque, tutto quello che c'è da sapere sugli Europei Under 17: dai convocati dell'Italia al girone della Nazionale di Franceschini, con le date e gli orari delle relative partite.

  • QUANDO INIZIANO GLI EUROPEI UNDER 17

    Gli Europei Under 17 prenderanno il via lunedì 25 maggio: la gara inaugurale sarà quella tra la Croazia e il Belgio, in programma a Rakvere alle ore 13.30 italiane, ovvero le 14.30 orario locale.

    Il torneo è formato da otto squadre ed è suddiviso in due gironi da quattro squadre ciascuno: le prime due approdano alle semifinali, mentre le terze e le quarte vengono eliminate.

    La finale degli Europei Under 17 2026 si giocherà domenica 7 giugno a Tallinn: calcio d'inizio alle 19 italiane, le 20 locali.

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  • IL GIRONE DELL'ITALIA

    L'Italia è stata inserita nel girone B degli Europei Under 17 assieme a tre avversarie: la Danimarca, la Francia e il Montenegro.

    Il girone A degli Europei Under 17 è formato invece dalle rappresentative giovanili dell'Estonia padrone di casa, della Spagna e del Belgio.

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  • QUANDO GIOCA L'ITALIA

    L'Italia esordirà negli Europei Under 17 martedì 26 maggio alle ore 13.30: il primo avversario degli azzurrini sarà la Francia. Dopodiché sarà il turno del Montenegro (venerdì 29 maggio alle 13.30) e della Danimarca (lunedì 1° giugno ancora una volta alle 13.30).

  • Daniele Franceschini Italy Under 18Getty

    I CONVOCATI DI FRANCESCHINI

    Queste sono le scelte definitive del ct Franceschini in vista dell'inizio degli Europei Under 17:

    Portieri: Emanuele Giaretta (Juventus), Christian Lupo (Lecce);

    Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Lorenzo Dattilo (Roma), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Lorenzo Puricelli (Inter), Edoardo Dario Rocca (Inter), Ludovico Varali (Parma);

    Centrocampisti: Francesco Ballarin (Venezia), Edoardo Biondini (Empoli), Francesco Gasparello (Atalanta), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge);

    Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Empoli), Diego Perillo (Empoli).

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  • DOVE VEDERE LE PARTITE DELL'ITALIA IN TV E STREAMING

    Le partite dell'Italia Under 17 agli Europei di categoria saranno visibili sulla Rai, che detiene i diritti delle gare degli azzurrini e le trasmetterà in chiaro e gratuitamente sui propri canali tv o streaming.

    Italia-Francia di martedì 26 maggio sarà ad esempio visibile su RaiPlay Sport 1, in streaming, e poi in differita su Rai Sport (canale numero 58 del Digitale Terrestre) a partire dalle 16.

  • DOVE VEDERE GLI EUROPEI UNDER 17 IN TV E STREAMING

    Per quanto riguarda la trasmissione generale degli Europei Under 17, è stata affidata a UEFA.tv in streaming: le gare del torneo saranno dunque visibili gratuitamente sul sito dell'UEFA a eccezione appunto di quelle dell'Italia, esclusiva Rai.

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