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IraolaGetty Images
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Iraola al Liverpool, ora è ufficiale: niente Milan, è lui l'erede di Slot

Calciomercato
Liverpool
A. Iraola

Il tecnico spagnolo, reduce dalla strepitosa stagione alla guida del Bournemouth, è il nuovo manager dei Reds: "Credo non ci sia niente di più attraente".

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Andoni Iraola diventa ufficialmente il nuovo allenatore del Liverpool. Dopo colloqui definiti positivi presso il centro sportivo del club nella giornata di giovedì, il tecnico spagnolo viene annunciato come successore di Arne Slot. Iraola è stato avvistato mentre lasciava l’AXA Training Centre dopo un incontro con i vertici della società.


L’allenatore basco era libero da vincoli contrattuali dopo aver lasciato il Bournemouth al termine della stagione 2025/26, nonostante l’interesse manifestato da Crystal Palace, Bayer Leverkusen e Milan.


  • Il Liverpool ha sorpreso l’ambiente calcistico sabato scorso decidendo di esonerare Arne Slot al termine di un’approfondita valutazione di una stagione deludente, conclusa con il quinto posto in Premier League e senza alcun trofeo conquistato. Secondo le indiscrezioni, il tecnico olandese sarebbe rimasto spiazzato dalla decisione, maturata su iniziativa del direttore sportivo Richard Hughes e del CEO del Fenway Sports Group, Michael Edwards.


    Proprio Hughes avrebbe avuto un ruolo determinante nella scelta di Iraola, avendolo già portato al Bournemouth in passato. Fonti vicine al club riferiscono inoltre che la disponibilità dello spagnolo ha inciso significativamente sulla decisione di interrompere il rapporto con Slot. Il 43enne avrebbe manifestato fin da subito il proprio interesse per la panchina dei Reds, raggiungendo un accordo verbale con il club nella giornata di martedì.

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  • IL COMUNICATO UFFICIALE

    "Il Liverpool FC conferma che Andoni Iraola ha raggiunto un accordo per diventare il nuovo allenatore del club in vista della stagione 2026-27.


    Il 43enne prenderà le redini della squadra di Anfield, succedendo ad Arne Slot, che ha lasciato i Reds sabato scorso.


    Iraola arriva dopo tre stagioni di successo in Premier League con l'AFC Bournemouth, che ha portato la squadra in Europa per la prima volta nella sua storia, con un sesto posto in classifica il mese scorso".

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  • LE PRIME PAROLE

    Iraola ha dichiarato al sito ufficiale del Liverpool: "Sono davvero entusiasta, davvero entusiasta. Perché ovviamente conosco il Liverpool, so che è un grande club, un club enorme, uno dei più grandi al mondo. Ma sentendomi dentro e conoscendo un po' meglio questo club, ho sempre pensato che sia un club speciale. Non serve molto per essere attratti da Liverpool. Liverpool è Liverpool. Ma ovviamente l'atmosfera, i tifosi, il club, i giocatori, l'opportunità di allenare giocatori di alto livello, la possibilità di lottare per i titoli. Credo che non ci sia niente di più attraente. È difficile trovare qualcosa di simile. Quindi, sono davvero entusiasta di iniziare".






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