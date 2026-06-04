Iraola al Liverpool, ora è ufficiale: niente Milan, è lui l'erede di Slot

Iraola ha dichiarato al sito ufficiale del Liverpool: "Sono davvero entusiasta, davvero entusiasta. Perché ovviamente conosco il Liverpool, so che è un grande club, un club enorme, uno dei più grandi al mondo. Ma sentendomi dentro e conoscendo un po' meglio questo club, ho sempre pensato che sia un club speciale. Non serve molto per essere attratti da Liverpool. Liverpool è Liverpool. Ma ovviamente l'atmosfera, i tifosi, il club, i giocatori, l'opportunità di allenare giocatori di alto livello, la possibilità di lottare per i titoli. Credo che non ci sia niente di più attraente. È difficile trovare qualcosa di simile. Quindi, sono davvero entusiasta di iniziare".



