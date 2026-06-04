Iraola al Liverpool, ora è ufficiale: niente Milan, è lui l'erede di Slot

Andoni Iraola diventa ufficialmente il nuovo allenatore del Liverpool. Dopo colloqui definiti positivi presso il centro sportivo del club nella giornata di giovedì, il tecnico spagnolo viene annunciato come successore di Arne Slot. Iraola è stato avvistato mentre lasciava l’AXA Training Centre dopo un incontro con i vertici della società.
L’allenatore basco era libero da vincoli contrattuali dopo aver lasciato il Bournemouth al termine della stagione 2025/26, nonostante l’interesse manifestato da Crystal Palace, Bayer Leverkusen e Milan.