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Bonny Inter Verona Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Inter-Verona 1-1, pagelle e tabellino: Lautaro non si vede, Bowie pareggia i conti all'ultimo minuto

Serie A
Inter vs Hellas Verona
Inter
Hellas Verona

L'Inter pareggia contro il Verona nel giorno dei festeggiamenti per il ventunesimo Scudetto: l'1-0 era arrivato con l'autorete di Edmundsson, pari di Bowie in extra-time.

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L'Inter non riesce a battere il Verona nella giornata dei festeggiamenti per il 21esimo Scudetto. Contro il già retrocesso Verona, a pochi giorni dalla vittoria della Coppa Italia ai danni della Lazio, i nerazzurri non sono andati oltre l'1-0 fino all'extratime della ripresa, con gli ospiti capaci di trovare il pareggio finale in un match aperto dall'autorete di Edmundsson a inizio secondo tempo.

Un San Siro stracolmo ha sostenuto l'Inter con cori e canti per tutto l'arco dell'incontro, non il migliore dei nerazzurri, tanto che l'Hellas è rimasto in partita fino alla fine, mettendo in mostra l'ennesima prova positiva dell'ultimo periodo, caratterizzato dall'1-1 contro la Juventus e di sconfitte subite solamente di misura.

Nonostante un possesso palla più elevato e in generale un maggior peso offensivo, il Verona non si certo tirato indietro a San Siro, basti pensare alla decisiva parata di Sommer su Lovric nel primo tempo, nonchè sulla conclusione di Valentini deviata in corner.

L'Inter ha atteso il momento giusto per trovare il goal decisivo, ancora una volta da corner: al 47' Bonny ha anticipato i difensori ospiti colpento di testa, trovando la decisiva deviazione di Edmundsson che ha ingannato Montipò per l'1-0 dei meneghini.

Il portiere del Verona è stato il migliore in campo a San Siro, dicendo no agli avanti nerazzurri, soprattutto a Lautaro e Mkhitaryan, in innumerevoli occasioni del primo e del secondo tempo.

Con uno svantaggio di misura, l'Hellas ha potuto continuare a sperare, fino al goal di Bowie al 91': lancio lungo dalle retrovie, Carlos Augusto superato e rasoterra del giocatore britannico a superare Di Gennaro, subentrato a Sommer nel corso della ripresa per far vivere anche al terzo portiere l'emozione di San Siro e della prima presenza stagionale.

  • PAGELLE INTER

    Lautaro (voto 5.5) poco lucido, Montipò non si lascia sorprendere. Sucic (6.5) guida in maniera ordinata il centrocampo, in avanti Bonny (6.5) è il più mobile, non solo per il colpo di testa deviato in rete per l'1-0 decisivo.

    INTER (3-5-2): Sommer 6.5 (81' Di Gennaro sv); De Vrij 6, Acerbi 6, Carlos Augusto 6; Luis Henrique 6, Diouf 6 (64' Zielinski 6), Sucic 6, Mkhitaryan 6, Darmian 6 (64' Dimarco 6); Bonny 6.5 (64' Esposito 6), Lautaro Martinez 5.5 (75' Mosconi sv)


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  • PAGELLE VERONA

    Gli attaccanti dell'Inter faticano contro l'ottimo Valentini (voto 6.5), che si lascia andare anche ad alcune sortite offensive. Gagliardini (5.5) soffre Sucic a più riprese, Suslov (5.5) non si vede praticamente mai.

    VERONA (3-5-1-1): Montipò 7.5; Nelsson 6, Edumundsson 6, Valentini 6.5; Belghali 6 (61' Akpa Akpro 6), Lovric 6 (84' Vermesan sv), Gagliardini 5.5, Bernede 5.5 (46' Bernede), Frese 6; Suslov 5.5 (61' Sarr 6); Bowie 7

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  • TABELLINO INTER-VERONA 1-1

    Marcatori: 47' aut. Edmundsson (I), 91' Bowie (V)

    INTER (3-5-2): Sommer 6.5 (81' Di Gennaro sv); De Vrij 6, Acerbi 6, Carlos Augusto 6; Luis Henrique 6, Diouf 6 (64' Zielinski 6), Sucic 6, Mkhitaryan 6, Darmian 6 (64' Dimarco 6); Bonny 6.5 (64' Esposito 6), Lautaro Martinez 5.5 (75' Mosconi sv). All. Chivu.

    VERONA (3-5-1-1): Montipò 7.5; Nelsson 6, Edumundsson 6, Valentini 6.5; Belghali 6 (61' Akpa Akpro 6), Lovric 6 (84' Vermesan sv), Gagliardini 5.5, Bernede 5.5 (46' Bernede), Frese 6; Suslov 5.5 (61' Sarr 6); Bowie 7. All. Sammarco.

    Arbitro: Calzavara

    Ammoniti: Valentini (V), Gagliardini (V)

    Espulsi: -

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