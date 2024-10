Inter-Torino dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Inter ospita il Torino nel settimo turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

Inter a caccia di ulteriori conferme nel settimo turno di Serie A: dopo aver superato l'Udinese e la Stella Rossa, per i campioni d'Italia è tempo di sfidare il sorprendente Torino.

Granata a quota undici punti, gli stessi dei nerazzurri: l'unico k.o. è arrivato nella scorsa giornata per mano della Lazio, che comunque ha dovuto sudare sette camicie per avere la meglio su una squadra coriacea come quella costruita da mister Vanoli.

Nel girone di ritorno della scorsa stagione finì 2-0 per i nerazzurri, trascinati dalla doppietta di Hakan Calhanoglu: quello fu il primo match casalingo dopo la conquista dello Scudetto della seconda stella.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Inter-Torino: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.