Inter spuntata in attacco, l'ammissione di Chivu dopo Milan-Inter: "Due ragazzini davanti"

Occasione sprecata per l'Inter di chiudere i conti e volare a +13 sul Milan secondo: ora le lunghezze di vantaggio sui rivali cittadini sono 7, con ancora dieci partite da disputare.
Nerazzurri fin troppo compassati e per nulla incisivi negli ultimi metri, dove si è terribilmente sentita la mancanza di esperienza: sia Lautaro che Thuram, per motivi diversi, non hanno potuto dare una mano alla squadra.
Redini dell'attacco affidate a Bonny e Pio Esposito, incapaci di rendersi pericolosi e puntualmente fermati dalla retroguardia di Allegri: un deficit di esperienza ammesso candidamente da Cristian Chivu nel post-partita.