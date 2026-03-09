Inter spuntata in attacco, l'ammissione di Chivu dopo Milan-Inter: "Due ragazzini davanti"

La contemporanea assenza dei due titolarissimi ha messo in enorme difficoltà un'Inter che proprio nel killer instinct sottoporta ha peccato e non poco: basti pensare alla clamorosa chance gettata alle ortiche da Mkhitaryan poco prima del goal di Estupinan, oppure al mancino volato alto di Dimarco da ottima posizione.

Se l'assenza di Lautaro era stata da tempo messa in preventivo a causa dell'infortunio al polpaccio che lo sta tenendo ai box, quella di Thuram è stata una sorta di fulmine a ciel sereno: francese con la febbre e dunque indisponibile, a poche ore dal calcio d'inizio.

Chivu se l'è giocata con la coppia Bonny-Esposito, ovvero gli unici attaccanti rimasti: poco movimento e difficoltà a trovare spazi, complici le marcature attente dei difensori rossoneri che hanno avuto vita piuttosto semplice nei vari duelli.