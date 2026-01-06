Pubblicità
inter milan napoliGetty Images
Nino Caracciolo

Inter, Milan e Napoli: recuperi, scontri diretti e Champions, il calendario a gennaio della corsa Scudetto

Recuperi, scontri diretti e il ritorno della Champions League: il mese di gennaio potrà dire molto nella corsa Scudetto. Le date e i prossimi impegni di Inter, Milan e Napoli: il calendario completo.

Tre squadre per un sogno tricolore. Inter, Milan e Napoli si presentano al nuovo anno occupando i primi tre posti di un classifica che, come sempre, è ancora aperta a stravolgimenti e colpi di scena.

Al momento però si tratta di una vera e propria corsa a tre per lo Scudetto. E in tal senso il mese di gennaio potrebbe rappresentare un banco di prova importante per le tre candidate, che in queste quattro settimane saranno chiamate a sostenere diversi esami.

Seppur per ragioni diverse gennaio sarà un mese importante per Inter, Milan e Napoli e il calendario avrà un peso specifico notevole. Ma quali sono gli impegni che attendono le tre big del nostro campionato?

  • IL CALENDARIO DELL’INTER

    L’Inter capolista avrà un gennaio decisamente intenso, con sette gare da disputare tra Serie A e Champions League. Il ritorno delle coppe europee sarà un fattore che potrebbe fare la differenza , ma la sfida da cerchiare in rosso al momento è quella dell’11 gennaio contro il Napoli a San Siro.

    • 7 gennaio, Parma-Inter, Serie A
    • 11 gennaio, Inter-Napoli, Serie A
    • 14 gennaio, Inter-Lecce, Serie A (recupero sedicesima giornata)
    • 17 gennaio, Udinese-Inter, Serie A
    • 20 gennaio, Inter-Arsenal, Champions League
    • 23 gennaio, Inter-Pisa, Serie A
    • 28 gennaio, Borussia Dortmund-Inter, Champions League
  • IL CALENDARIO DEL MILAN

    Tra le tre candidate allo Scudetto, ilMilan è la squadra che avrà meno impegni a gennaio 2026. Questo perché i rossoneri non disputano le coppe europee e sono già stati eliminati dalla Coppa Italia: la formazione di Allegri scenderà in campo in cinque occasioni, tutte in campionato, compreso il recupero della sedicesima giornata.

    • 8 gennaio, Milan-Genoa, Serie A
    • 11 gennaio, Fiorentina-Milan, Serie A
    • 15 gennaio, Como-Milan, Serie A (recupero sedicesima giornata)
    • 18 gennaio, Milan-Lecce, Serie A
    • 25 gennaio, Roma-Milan, Serie A
  • IL CALENDARIO DEL NAPOLI

    Calendario fitto di impegni anche per i campioni d’Italia in carica. La formazione azzurra è forse quella con il mese di gennaio più impegnativo, visto che – oltre al ritorno della Champions League, così come l’Inter – dovrà affrontare in campionato due scontri diretti, quello contro i nerazzurri e a fine mese contro la Juventus. 

    • 7 gennaio, Napoli-Verona, Serie A
    • 11 gennaio, Inter-Napoli, Serie A
    • 14 gennaio, Napoli-Parma, Serie A (recupero sedicesima giornata)
    • 17 gennaio, Napoli-Sassuolo, Serie A,
    • 20 gennaio, Copenhagen, Champions League
    • 25 gennaio, Juventus-Napoli, Serie A
    • 28 gennaio, Napoli-Chelsea, Serie A

  • LA CLASSIFICA DELLA SERIE A

    Tre squadre in due punti: Inter, Milan e Napoli sono le formazioni che occupano i primi tre posti in classifica. Tutte e tre hanno disputato una gara in meno rispetto alle altre, visto che non sono scese in campo nella sedicesima giornata di Serie A in quanto impegnate nella Supercoppa Italiana. La classifica al momento premia l’Inter, avanti di un punto sul Milan e di due sul Napoli.

    • Inter, 39 punti
    • Milan, 38 punti
    • Napoli, 37 punti
