Inter-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter ospita la Lazio a San Siro prima di alzare il trofeo di campione d'Italia: le formazioni e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

A San Siro, per l’Inter, è il giorno della consegna della coppa e della festa per lo Scudetto numero venti e la seconda stella cucita sul petto. Dall’altra parte, la Lazio non può permettersi passi falsi in ottica sesto posto e va a caccia dei tre punti, fondamentali per continuare la rincorsa ad un posto in Champions League.

Per i nerazzurri si tratta dell’ultima gara in stagione in casa, al Meazza, con la grande festa per il trionfo in campionato. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla ‘manita’ contro il Frosinone con cui si è scrollata di dosso le critiche dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

La Lazio, invece, si presenta a Milano dopo il successo sull’Empoli all’Olimpico, nel giorno della festa per i 50 anni dallo Scudetto del 1974, e con un bottino di 16 punti in 7 gare quando Tudor è in panchina, stesso ritmo dei campioni d’Italia nerazzurri.

La sfida valida per la 37ª giornata di Serie sarà la numero 81 in Serie A tra le due squadre al Meazza. Il bilancio sorride all’Inter con 45 vittorie, 25 pareggi e 10 successi della Lazio. L’ultimo colpo esterno dei capitolini è datato marzo 2019, mentre il pari manca dallo 0-0 del dicembre 2017. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate a San Siro, la squadra meneghina si è imposta col risultato di 3-1.

Al termine della gara è stato già annunciato un duplice concerto con Ligabue che canterà l’iconica “Urlando contro il cielo” e a seguire Tananai. Successivamente un dj set di Dj Carlo, accompagnato dalla voce dello speaker ufficiale nerazzurro Mirko Mengozzi che lancerà i cori con i tifosi e i giocatori.

Di seguito tutto su Inter-Lazio: da dove vedere la partita in diretta tv e in streaming alle formazioni dei due allenatori.