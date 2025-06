Inter-Fluminense dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter e Fluminense di fronte per conquistare i quarti del Mondiale per Club: tutto su formazioni e diretta della partita in terra americana.

Una sfida inedita pronta ad illuminare il Bank of America Stadium di Charlotte, Carolina del Nord. L'Inter vice-Campione d'Europa e il Fluminense, riuscita a vincere la Copa Libertadores nel 2022, si sfidano negli Stati Uniti per gli ottavi del Mondiale per Club.

La squadra italiana ha superato il proprio girone, l'E, da capolista, mentre quella brasiliana ha superato l'F da seconda alle spalle del Borussia Dortmund: ora in palio ci sono i quarti e la possibile sfida contro il Manchester City di Guardiola, che nell'altro match se la vedrà contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Come tutto il Mondiale, anche Inter-Fluminense si potrà vedere in tv e streaming, sia in chiaro che in abbonamento: l'appuntamento è per il 30 del mese, quando giugno si chiuderà proprio nel match che deciderà la qualificata ai quarti.

Oltre alla gloria di poter ancora lottare per vincere il torneo, i quarti valgono tantissimo anche in termini monetari: chi passa il turno guadagna oltre 13 milioni di dollari, che andranno ad aumentare l'incasso durante il Mondiale per Club.