Inter-Atalanta è anche Pio Esposito vs Scamacca: sfida per un posto da titolare in Nazionale ai playoff

Tra meno di due settimane, esattamente il 26 marzo, l'Italia si giocherà una fetta di qualificazione ai Mondiali nella semifinale dei playoff contro l'Irlanda del Nord a Bergamo, nello stadio che solitamente vede all'opera Scamacca.

Sia lui che Esposito faranno parte dei convocati di Gattuso e probabilmente si giocheranno una chance di disputare l'incontro dal 1': la partita odierna sarà un banco di prova importante in tal senso e non solo per i rispettivi obiettivi di classifica in campionato.

In palio non ci sono solo tre punti che farebbero molto comodo a Inter e Atalanta, ma anche un pezzo dell'azzurro della maglia della Nazionale che ha bisogno di tutti per tagliare l'agognato traguardo: anche di una sana concorrenza come quella tra Esposito e Scamacca.