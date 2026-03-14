Inter-Atalanta è anche Pio Esposito vs Scamacca: sfida per un posto da titolare in Nazionale ai playoff

Il sabato del 29° turno di Serie A parte subito col botto: in campo la capolista Inter, avversaria a San Siro di un'Atalanta ferita nell'orgoglio dopo il pesante 1-6 subìto in Champions League dal Bayern Monaco.
Incrocio che catturerà sicuramente l'attenzione del commissario tecnico Gennaro Gattuso, visti i nomi di chi sarà impegnato sul terreno del 'Meazza': in particolare per quanto riguarda il reparto avanzato, con Pio Esposito a sfidare Gianluca Scamacca.
Un Inter-Atalanta che può valere tanto in ottica Nazionale, in vista dei playoff che a fine mese vedranno gli azzurri inseguire la qualificazione ai Mondiali nordamericani: appuntamento in cui i due attaccanti vorranno essere protagonisti per trascinare l'Italia fino al pass iridato.