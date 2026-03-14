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Pio Esposito ScamaccaGOAL
Vittorio Rotondaro

Inter-Atalanta è anche Pio Esposito vs Scamacca: sfida per un posto da titolare in Nazionale ai playoff

Pio Esposito e Scamacca in campo per Inter-Atalanta: con Kean spesso ai box, i due si giocano anche un ruolo da protagonista ai playoff con l'Italia.

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Il sabato del 29° turno di Serie A parte subito col botto: in campo la capolista Inter, avversaria a San Siro di un'Atalanta ferita nell'orgoglio dopo il pesante 1-6 subìto in Champions League dal Bayern Monaco.

Incrocio che catturerà sicuramente l'attenzione del commissario tecnico Gennaro Gattuso, visti i nomi di chi sarà impegnato sul terreno del 'Meazza': in particolare per quanto riguarda il reparto avanzato, con Pio Esposito a sfidare Gianluca Scamacca.

Un Inter-Atalanta che può valere tanto in ottica Nazionale, in vista dei playoff che a fine mese vedranno gli azzurri inseguire la qualificazione ai Mondiali nordamericani: appuntamento in cui i due attaccanti vorranno essere protagonisti per trascinare l'Italia fino al pass iridato.

  • ESPOSITO ANCORA TITOLARE

    Oggi pomeriggio alle 15:00 toccherà nuovamente a Pio Esposito scendere in campo dal primo minuto: capitan Lautaro non è ancora recuperato e, presumibilmente, tornerà a disposizione per la trasferta di Firenze (oppure, al più tardi, dopo la sosta contro la Roma).

    Il 20enne nativo di Castellammare di Stabia proverà a interrompere un digiuno che si protrae dal 18 febbraio: sua l'unica rete nerazzurra in quel di Bodo, peraltro anche l'ultima di un attaccante in casa meneghina.

    Da allora sono andati a segno Mkhitaryan, Akanji, Bastoni, Dimarco e Calhanoglu, prima dello zero alla voce 'goal realizzati' contro Como e Milan: una striscia negativa inaspettata, che Chivu spera di spezzare anche con l'ausilio della punta che conosce fin da ragazzino.

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  • LAMPI DI VERO SCAMACCA

    Una settimana fa, l'Atalanta è riuscita a evitare la sconfitta alla 'New Balance Arena' recuperando due reti di svantaggio all'Udinese: una rimonta firmata Gianluca Scamacca.

    Circa tre mesi dopo, l'ex Sassuolo è tornato sul tabellino dei marcatori con una doppietta: due capocciate utili a suonare la carica a pochi giorni dal gran galà europeo contro il Bayern Monaco, finito nel peggiore dei modi e con speranze nulle in attesa della sfida di ritorno.

    Contro l'Udinese Palladino ha ricevuto risposte confortanti, soprattutto sull'intesa con Krstovic: i due non sono più soltanto alternativi ma complementari, capaci di giocare insieme e non solo di prendere l'uno il posto dell'altro a gara in corso.

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  • KEAN NON AL MEGLIO

    Le attuali condizioni fisiche di Moise Kean non fanno che lanciare la volata tra i due attaccanti di Inter e Atalanta, possibili sostituti della punta della Fiorentina che, dopo un problema alla caviglia, è alle prese con un infortunio alla tibia.

    Se questi acciacchi dovessero prolungarsi, è facile immaginare che a far compagnia a Retegui nel tandem offensivo possa proprio essere proprio uno tra Esposito e Scamacca.

  • I PLAYOFF SI AVVICINANO

    Tra meno di due settimane, esattamente il 26 marzo, l'Italia si giocherà una fetta di qualificazione ai Mondiali nella semifinale dei playoff contro l'Irlanda del Nord a Bergamo, nello stadio che solitamente vede all'opera Scamacca.

    Sia lui che Esposito faranno parte dei convocati di Gattuso e probabilmente si giocheranno una chance di disputare l'incontro dal 1': la partita odierna sarà un banco di prova importante in tal senso e non solo per i rispettivi obiettivi di classifica in campionato.

    In palio non ci sono solo tre punti che farebbero molto comodo a Inter e Atalanta, ma anche un pezzo dell'azzurro della maglia della Nazionale che ha bisogno di tutti per tagliare l'agognato traguardo: anche di una sana concorrenza come quella tra Esposito e Scamacca.

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