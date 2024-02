Infortunio Thuram contro l'Atletico Madrid: quando torna, quante partite salta e i tempi di recupero

Marcus Thuram si è infortunato nel primo tempo di Inter-Atletico Madrid: cos'ha l'attaccante francese, quando torna in campo e i tempi di recupero.

Marcus Thuram si è fermato. Nel bel mezzo di Inter-Atletico Madrid, gara poi vinta per 1-0 dai nerazzurri, l'attaccante francese è stato costretto a dare forfait e ad abbandonare la partita contro la propria volontà.

Infortunio muscolare per Thuram, che nei secondi finali del primo tempo non è riuscito a proseguire l'incontro lasciando il campo sconsolato: al suo posto è entrato all'intervallo Marko Arnautovic, autore in seguito del goal che consente all'Inter di guardare con fiducia alla gara di ritorno contro l'Atletico in programma a Madrid a marzo.

Ma cosa si è fatto nel dettaglio Thuram? Quando torna? Quali sono i suoi tempi di recupero? Riuscirà a essere in campo per Atletico Madrid-Inter?