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Inter Lecce Pio Esposito ChivuGetty Images
Claudio D'Amato

Infortunio per Pio Esposito durante Inter-Parma: quando torna? Quante partite salta? I tempi di recupero

Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
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Francesco Pio Esposito sostituito all'intervallo di Inter-Parma: cos'ha l'attaccante nerazzurro dopo l'infortunio patito nel match Scudetto di San Siro.

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Nella notte tricolore, l'Inter perde Francesco Pio Esposito.


L'attaccante nerazzurro è stato sostituito nel corso del match col Parma, a causa di un infortunio che andrà valutato.


Cos'ha? Quando torna?

  • L'INFORTUNIO DI PIO ESPOSITO

    Pio Esposito, durante il primo tempo, ha accusato un problema alla schiena che lo ha costretto a stringere i denti fino all'intervallo: nella seconda frazione il sostituto di Lautaro non ha rimesso piede sul prato di San Siro, ricorrendo al cambio con Bonny.


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  • QUANDO TORNA PIO ESPOSITO? I TEMPI DI RECUPERO

    Gli accertamenti delle prossime ore stabiliranno l'entità dell'infortunio di Pio Esposito, il quale naturalmente allo stato attuale va considerato in dubbio per il match di campionato previsto sabato 9 maggio con la Lazio che farà da antipasto alla finale di Coppa Italia - ancora all'Olimpico - in programma il 13 sempre con la squadra di Sarri.


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  • QUANTE PARTITE SALTA PIO ESPOSITO

    IN DUBBIO PER:

    Lazio-Inter (Serie A): sabato 9 maggio


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