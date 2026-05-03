Infortunio per Pio Esposito durante Inter-Parma: quando torna? Quante partite salta? I tempi di recupero

Nella notte tricolore, l'Inter perde Francesco Pio Esposito.
L'attaccante nerazzurro è stato sostituito nel corso del match col Parma, a causa di un infortunio che andrà valutato.
Cos'ha? Quando torna?
Nella notte tricolore, l'Inter perde Francesco Pio Esposito.
L'attaccante nerazzurro è stato sostituito nel corso del match col Parma, a causa di un infortunio che andrà valutato.
Cos'ha? Quando torna?
Pio Esposito, durante il primo tempo, ha accusato un problema alla schiena che lo ha costretto a stringere i denti fino all'intervallo: nella seconda frazione il sostituto di Lautaro non ha rimesso piede sul prato di San Siro, ricorrendo al cambio con Bonny.
Gli accertamenti delle prossime ore stabiliranno l'entità dell'infortunio di Pio Esposito, il quale naturalmente allo stato attuale va considerato in dubbio per il match di campionato previsto sabato 9 maggio con la Lazio che farà da antipasto alla finale di Coppa Italia - ancora all'Olimpico - in programma il 13 sempre con la squadra di Sarri.
IN DUBBIO PER:
Lazio-Inter (Serie A): sabato 9 maggio