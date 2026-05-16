Infortunio per Nico Paz: problema al ginocchio per il numero 10 del Como, salterà il Parma

Nico Paz si è infortunato e salterà Como-Parma.
L'ha annunciato Cesc Fabregas nel corso della conferenza stampa della vigilia della partita che vedrà i lariani congedarsi dal proprio pubblico.
Di seguito ecco le dichiarazioni del tecnico spagnolo.
Nico Paz si è infortunato e salterà Como-Parma.
L'ha annunciato Cesc Fabregas nel corso della conferenza stampa della vigilia della partita che vedrà i lariani congedarsi dal proprio pubblico.
Di seguito ecco le dichiarazioni del tecnico spagnolo.
"Nico Paz non ci sarà, si è fatto male al ginocchio, ha preso un colpo. Fosse stata lunedì sera la partita magari ce l'avrebbe fatta. Vediamo se per la prossima ce la fa. Tutti gli altri sono a disposizione".
Come annunciato da Fabregas, contro il Parma non ci sarà neppure Alex Valle:
"Valle si è fatto male al flessore, stagione finita".
Fabregas schiera come di consueto la sua squadra con un 4-2-3-1 nel quale Diego Carlos e Kempf dovrebbero andare a comporre la coppia centrale di difesa. Smolcic in vantaggio su Van Der Brempt per una maglia a destra, mentre Da Cunha e Sergi Roberto si contenderanno un posto in mediana. A guidare l'attacco sarà Douvikas.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.