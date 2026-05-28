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Neymar Santos 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Infortunio per Neymar, esordio ai Mondiali a rischio: in dubbio per Brasile-Marocco

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Brasile vs Marocco

Un infortunio muscolare pone a rischio forfait Neymar, convocato a furor di popolo da Carlo Ancelotti, per la prima uscita del Brasile ai Mondiali prevista il 14 giugno contro il Marocco.

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A dispetto dell'entusiasmo per la convocazione, adesso in Brasile scatta l'allarme Neymar.


Colpa dell'infortunio occorso al fuoriclasse del Santos, che lo pone a rischio per l'esordio della Seleçao ai Mondiali.


Cos'ha? Quand'è che potrà giocare?

  • L'INFORTUNIO DI NEYMAR

    Stando a quanto fa sapere Marca, gli esami svolti da O'Ney nel ritiro del Brasile hanno evidenziato un problema muscolare che interessa l'area circostante al ginocchio: previste 2-3 settimane di stop, anche se lo staff di Carlo Ancelotti farà di tutto per bruciare i tempi di recupero.


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  • "TRATTAMENTO INTENSIVO"

    A tal proposito in conferenza stampa è intervenuto Rodrigo Lasmar, medico della Nazionale: a sua detta, come riporta Sky, Neymar svolgerà "un trattamento intensivo" nel tentativo di renderlo recuperato, abile ed arruolabile al più presto.


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  • NEYMAR IN DUBBIO PER BRASILE-MAROCCO DEI MONDIALI

    Notizia e condizioni di Neymar, la cui entità dell'infortunio andrà monitorata giorno per giorno, lo pongono inevitabilmente in dubbio per Brasile-Marocco (Gruppo C): trattasi della prima uscita dei verdeoro ai Mondiali 2026, che si giocherà domenica 14 giugno al New York New Jersey Stadium quando in Italia sarà mezzanotte.


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