Infortunio per Malen, niente Olanda per l'attaccante della Roma: cosa si è fatto

Il giorno dopo il 2-2 dolceamaro contro l'Inter, la Roma è costretta a fare i conti con una notizia ancora più negativa: si è infortunato Donyell Malen.
L'ex attaccante dell'Aston Villa è costretto a fermarsi. Ad annunciarlo, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, è stata la Nazionale olandese, che inizialmente lo aveva convocato per le partite di Nations League in programma nelle prossime due settimane.
Malen non prenderà dunque parte alle quattro partite della selezione di Xavi in programma nei prossimi giorni: gli Oranje affronteranno Germania, Serbia (due volte) e Grecia.
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