Infortunio per Malen, niente Olanda per l'attaccante della Roma: cosa si è fatto

Questo è il comunicato dell'Olanda con l'annuncio ufficiale del forfait di Malen ma anche di Justin Kluivert, ironia della sorte ex giocatore della Roma, pure lui infortunato:

"Il commissario tecnico Xavi Hernández ha convocato Guus Til e Mexx Meerdink nella nazionale olandese. Til e Meerdink sostituiscono Justin Kluivert e Donyell Malen, rispettivamente del Bournemouth e della Roma, che hanno rinunciato alla prossima pausa per le nazionali a causa di infortuni. Til e Meerdink si presenteranno a Zeist domani pomeriggio, lunedì 21 settembre, insieme agli altri 24 convocati".







