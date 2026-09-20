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Malen Roma Serie AGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Malen, niente Olanda per l'attaccante della Roma: cosa si è fatto

Serie A
Roma
D. Malen

La Nazionale olandese ha annunciato ufficialmente che Donyell Malen non prenderà parte alle gare di Nations League dei prossimi giorni a causa di un infortunio.

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Il giorno dopo il 2-2 dolceamaro contro l'Inter, la Roma è costretta a fare i conti con una notizia ancora più negativa: si è infortunato Donyell Malen.

L'ex attaccante dell'Aston Villa è costretto a fermarsi. Ad annunciarlo, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, è stata la Nazionale olandese, che inizialmente lo aveva convocato per le partite di Nations League in programma nelle prossime due settimane.

Malen non prenderà dunque parte alle quattro partite della selezione di Xavi in programma nei prossimi giorni: gli Oranje affronteranno Germania, Serbia (due volte) e Grecia.


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  • IL COMUNICATO DELL'OLANDA

    Questo è il comunicato dell'Olanda con l'annuncio ufficiale del forfait di Malen ma anche di Justin Kluivert, ironia della sorte ex giocatore della Roma, pure lui infortunato:

    "Il commissario tecnico Xavi Hernández ha convocato Guus Til e Mexx Meerdink nella nazionale olandese. Til e Meerdink sostituiscono Justin Kluivert e Donyell Malen, rispettivamente del Bournemouth e della Roma, che hanno rinunciato alla prossima pausa per le nazionali a causa di infortuni. Til e Meerdink si presenteranno a Zeist domani pomeriggio, lunedì 21 settembre, insieme agli altri 24 convocati".



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  • L'INFORTUNIO DI MALEN

    La Nazionale olandese non ha comunicato il motivo dell'infortunio e del conseguente forfait di Malen, e dunque quali siano le sue reali condizioni. E lo stesso dicasi per la Roma.

    Il bomber di Gasperini, in ogni caso, aveva già dato segnali sinistri nel finale della partita contro l'Inter: alcuni problemi muscolari lo avevano indotto a chiedere la sostituzione, dando vita a qualche momento di preoccupazione.

    Tutto sembrava essere rientrato in un secondo momento, visto che Malen è poi rimasto in campo fino all'ultimo secondo di partita. Il giorno dopo, però, ecco l'annuncio dell'Olanda a gettare nuove ombre.

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  • CI SARÀ DOPO LA SOSTA?

    La preoccupazione principale per la Roma riguarda ora la presenza o meno di Malen al rientro dalla sosta. Solo in un secondo momento si potrà avere un quadro più chiaro della situazione.

    La prossima partita della formazione di Gasperini è un altro big match, proprio come lo era quello contro l'Inter: i giallorossi affronteranno il Como al Sinigaglia domenica 11 ottobre.

    Il tempo per consentire a Malen di recuperare c'è, ma a non esserci è la certezza del suo rientro per la gara contro i lariani. La Roma incrocia le dita.

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