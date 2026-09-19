Keinan Davis si ferma ancora: 38 minuti nel corso di Udinese-Cagliari, quinta giornata di campionato al Bluenergy Stadium, e l'attaccante inglese è stato sostituito da Gueye per via di un nuovo problema fisico che gli ha impedito di proseguire la gara.
Infortunio per Davis in Udinese-Cagliari: cosa si è fatto l'attaccante e quanto sta fuori
COSA SI E' FATTO DAVIS
Il centravanti dell'Udinese ha accusato un problema muscolare all'altezza del flessore: si è accasciato a terra e ha lasciato il campo, prima momentaneamente e poi definitivamente.
LE PAROLE DI RUNJAIC
"Ha sentito qualcosa al flessore, non so se sia stato più un fermo mentale anziché fisico, con il suo storico infortuni conosce molto bene il suo fisico. E' un ragazzo importante per noi, domani ne sapremo di più, probabilmente ha sentito qualcosa indurirsi e ha chiesto il cambio".
- PubblicitàPubblicità
I TEMPI DI RECUPERO DI DAVIS
Da valutare le sue condizioni, che saranno più chiare dopo la fine della partita, ma Runjaic avrà comunque la sosta di tre settimane per recuperarlo.
Dunque, a meno di lesioni di un certo tipo, Davis potrebbe ritornare a diposizione già alla ripresa del campionato ad ottobre.
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.