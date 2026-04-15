Infortunio per Cabal: c'è lesione, le condizioni e i tempi di recupero del difensore della Juventus

Non solo Arkadiusz Milik.
La Juventus è costretta a fare i conti con un nuovo infortunio: a fermarsi, oltre all'attaccante polacco, è stato infatti anche Juan Cabal.
Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore colombiano.
Non solo Arkadiusz Milik.
La Juventus è costretta a fare i conti con un nuovo infortunio: a fermarsi, oltre all'attaccante polacco, è stato infatti anche Juan Cabal.
Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore colombiano.
Nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, Cabal si è sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno evidenziato la presenza di una lesione muscolare a carico dell'adduttore.
Costretto a fare i conti con una lesione muscolare, le condizioni di Cabal verranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico della Juventus, ma la sensazione è che il colombiano dovrà rimanere ai box per circa un mese.
Esiste dunque la possibilità che torni a disposizione per le ultime partite stagionali della Juventus.
Nel corso di questa stagione, la sua seconda con la maglia della Juventus, Cabal ha messo insieme 19 presenze complessive - di cui solo 5 da titolare - mettendo a referto 2 goal e 1 assist per un complessivo di 514 minuti.