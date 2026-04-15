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Cabal JuventusGetty Images
Michael Di Chiaro

Infortunio per Cabal: c'è lesione, le condizioni e i tempi di recupero del difensore della Juventus

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Juventus

I bianconeri perdono anche il colombiano: tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni e sui relativi tempi di recupero.

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Non solo Arkadiusz Milik.


La Juventus è costretta a fare i conti con un nuovo infortunio: a fermarsi, oltre all'attaccante polacco, è stato infatti anche Juan Cabal.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore colombiano.

  • L'INFORTUNIO DI CABAL

    Nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, Cabal si è sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno evidenziato la presenza di una lesione muscolare a carico dell'adduttore.

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  • QUANDO TORNA CABAL

    Costretto a fare i conti con una lesione muscolare, le condizioni di Cabal verranno monitorate giorno per giorno dallo staff medico della Juventus, ma la sensazione è che il colombiano dovrà rimanere ai box per circa un mese.

    Esiste dunque la possibilità che torni a disposizione per le ultime partite stagionali della Juventus.

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  • I NUMERI DELLA SUA STAGIONE

    Nel corso di questa stagione, la sua seconda con la maglia della Juventus, Cabal ha messo insieme 19 presenze complessive - di cui solo 5 da titolare - mettendo a referto 2 goal e 1 assist per un complessivo di 514 minuti.

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