Infortunio Khephren Thuram, operazione e stop lunghissimo: quando torna il centrocampista della Juventus e i tempi di recupero

La Gazzetta dello Sport scrive che nelle prossime ore il centrocampista francese tornerà in patria a Lione, dove domani (giovedì 3 settembre 2026) finirà sotto i ferri del luminare Bertrand Sonnery Cottet, lo specialista delle ginocchia che nelle scorse stagioni ha operato i difensori Gleison Bremer (crociato e menisco) e Federico Gatti (menisco).

Il chirurgo transalpino ha visitato il calciatore lunedì, consigliandogli l'intervento chirurgico per mettere fine al calvario fisico (sindrome femoro-rotulea) iniziato nel finale dello scorso campionato e mai sparito del tutto nei mesi scorsi, nonostante la terapia conservativa e un'estate vissuta ai margini.

Thuram ha saltato tutte le partite amichevoli pre-campionato, è tornato in panchina per la prima giornata di Serie A a Frosinone e si è rifermato ai box prima del Parma, quando con lo staff bianconero ha deciso di valutare un nuovo percorso insieme a Sonnery Cottet.

Ascoltato il parere del luminare francese, di altri professionisti e della famiglia, ieri Khephren ha preso la decisione finale: in questi casi l'operazione per trattare la condropatia rotulea (di fatto l'usura della cartilagine che riveste la superficie posteriore della rotula) è in artroscopia, ma si tratta comunque di un intervento al ginocchio.