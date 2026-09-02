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Thuram JuventusGetty Images
Marco Trombetta

Infortunio Khephren Thuram, operazione e stop lunghissimo: quando torna il centrocampista della Juventus e i tempi di recupero

Serie A
Juventus

Dopo Yildiz, anche Thuram costretto ad operarsi: la Juventus lo perderà per parecchio tempo.

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Dall'infermeria della Juventus arriva un'altra brutta notizia per Luciano Spalletti.

Dopo l'infortunio alla prima giornata di campionato sul campo del Frosinone patito dall'attaccante turco Kenan Yildiz, che rientrerà fra 2 mesi e mezzo dopo la sosta di novembre in seguito all'operazione di lunedì al quinto metatarso del piede sinistro ad Augsburg in Germania, l'allenatore bianconero perde per diverso tempo pure Khephren Thuram.

  • L'INFORTUNIO DI THURAM

    La Gazzetta dello Sport scrive che nelle prossime ore il centrocampista francese tornerà in patria a Lione, dove domani (giovedì 3 settembre 2026) finirà sotto i ferri del luminare Bertrand Sonnery Cottet, lo specialista delle ginocchia che nelle scorse stagioni ha operato i difensori Gleison Bremer (crociato e menisco) e Federico Gatti (menisco).

    Il chirurgo transalpino ha visitato il calciatore lunedì, consigliandogli l'intervento chirurgico per mettere fine al calvario fisico (sindrome femoro-rotulea) iniziato nel finale dello scorso campionato e mai sparito del tutto nei mesi scorsi, nonostante la terapia conservativa e un'estate vissuta ai margini.

    Thuram ha saltato tutte le partite amichevoli pre-campionato, è tornato in panchina per la prima giornata di Serie A a Frosinone e si è rifermato ai box prima del Parma, quando con lo staff bianconero ha deciso di valutare un nuovo percorso insieme a Sonnery Cottet.

    Ascoltato il parere del luminare francese, di altri professionisti e della famiglia, ieri Khephren ha preso la decisione finale: in questi casi l'operazione per trattare la condropatia rotulea (di fatto l'usura della cartilagine che riveste la superficie posteriore della rotula) è in artroscopia, ma si tratta comunque di un intervento al ginocchio.

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  • QUANDO TORNA THURAM: I TEMPI DI RECUPERO

    Thuram dovrà restare fuori almeno per 4 mesi, tornando a disposizione nel 2027.

    Anche per questo motivo, sfumato l'arrivo dell'ivoriano Franck Kessié che ha preferito tornare all'Atalanta, nell'ultimo giorno di mercato estivo la Juventus ha ingaggiato dal Tottenham il centrocampista senegalese Pape Sarr.

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