Infortunio per Edoardo Motta con l'Under 21, guai per la Lazio: col Parma può giocare il terzo portiere Furlanetto

"Il ‘day after’ il 4-0 alla Macedonia del Nord della Nazionale Under 21 comincia con due novità - si legge sul sito della Federazione - il portiere della Lazio Edoardo Motta e l’attaccante del Frosinone Antonio Raimondo, entrambi per il riacutizzarsi di problemi preesistenti all’inizio del raduno di Tirrenia, sono stati esclusi dalla convocazione e faranno rientro quest’oggi presso i rispettivi club. Al loro posto sono stati convocati il portiere dello Spezia Diego Mascardi (una presenza con gli Azzurrini nell’esordio delle qualificazioni europee contro il Montenegro) e l’attaccante della Juve Stabia Alvin Okoro, originariamente convocato con la Nazionale Under 20 per l’amichevole in programma quest’oggi a Riano fra Italia e Inghilterra. Per Okoro si tratta della prima chiamata con l’Under 21".