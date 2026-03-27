Infortunio per Edoardo Motta con l'Under 21, guai per la Lazio: col Parma può giocare il terzo portiere Furlanetto

Edoardo Motta dalle stelle alle stalle. E dal rigore parato a Orsolini, prologo del successo della Lazio in casa del Bologna meno di una settimana, a un infortunio che rischia di complicare i piani suoi e di Maurizio Sarri.
Il giovane secondo portiere biancoceleste, che dopo essere arrivato dalla Reggiana a gennaio sta egregiamente sostituendo il titolare Provedel, si è infortunato durante il soggiorno con l'Under 21 azzurra, dov'era rimasto nei giorni precedenti.
A comunicarlo in mattinata è stata la FIGC, che ha spiegato come Motta abbia già lasciato il ritiro di Tirrenia per far ritorno al proprio club di appartenenza.