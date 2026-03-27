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Edoardo Motta LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio per Edoardo Motta con l'Under 21, guai per la Lazio: col Parma può giocare il terzo portiere Furlanetto

Serie A
Lazio
E. Motta

Dopo Provedel, anche il suo sostituto si è dovuto fermare e ha abbandonato il ritiro della Nazionale per fare rientro a Roma: allarme per Sarri in vista della prossima gara di campionato.

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Edoardo Motta dalle stelle alle stalle. E dal rigore parato a Orsolini, prologo del successo della Lazio in casa del Bologna meno di una settimana, a un infortunio che rischia di complicare i piani suoi e di Maurizio Sarri.

Il giovane secondo portiere biancoceleste, che dopo essere arrivato dalla Reggiana a gennaio sta egregiamente sostituendo il titolare Provedel, si è infortunato durante il soggiorno con l'Under 21 azzurra, dov'era rimasto nei giorni precedenti.

A comunicarlo in mattinata è stata la FIGC, che ha spiegato come Motta abbia già lasciato il ritiro di Tirrenia per far ritorno al proprio club di appartenenza.

  • IL COMUNICATO DELLA FIGC

    "Il ‘day after’ il 4-0 alla Macedonia del Nord della Nazionale Under 21 comincia con due novità - si legge sul sito della Federazione - il portiere della Lazio Edoardo Motta e l’attaccante del Frosinone Antonio Raimondo, entrambi per il riacutizzarsi di problemi preesistenti all’inizio del raduno di Tirrenia, sono stati esclusi dalla convocazione e faranno rientro quest’oggi presso i rispettivi club. Al loro posto sono stati convocati il portiere dello Spezia Diego Mascardi (una presenza con gli Azzurrini nell’esordio delle qualificazioni europee contro il Montenegro) e l’attaccante della Juve Stabia Alvin Okoro, originariamente convocato con la Nazionale Under 20 per l’amichevole in programma quest’oggi a Riano fra Italia e Inghilterra. Per Okoro si tratta della prima chiamata con l’Under 21".

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  • NON HA GIOCATO CON L'UNDER 21

    Motta, non a caso, non è sceso in campo e non è andato neppure in panchina in occasione della sfida che l'Under 21 di Silvio Baldini ha stravinto giovedì, superando 4-0 la Macedonia del Nord.

    Il portiere titolare degli azzurrini è stato Palmisani del Frosinone, alla fine uscito dal campo con la porta inviolata; in panchina si è invece sistemato Daffara, calciatore dell'Avellino.

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  • INFORTUNIO SERIO?

    La FIGC non ha comunicato nel dettaglio l'entità dell'infortunio di Motta. Così come la Lazio non ha emesso alcun comunicato in merito.

    L'ex portiere della Juventus verrà comunque valutato dallo staff medico biancoceleste, per capire la reale entità del proprio problema fisico e, soprattutto, se possa essere in campo alla ripresa della sosta, sabato 4 aprile contro il Parma.

  • CHI È IL TERZO PORTIERE DELLA LAZIO

    Nel caso il guaio fisico di Motta dovesse rivelarsi preoccupante, e il portiere laziale rischiasse di far compagnia a Provedel in infermeria, a scaldarsi sarebbe così il terzo portiere della rosa di Sarri: Alessio Furlanetto.

    24 anni, cresciuto proprio nelle giovanili della Lazio, Furlanetto non ha ancora esordito in partite ufficiali con la maglia della prima squadra. In questa stagione è stato convocato per tutte le partite di campionato e Coppa Italia, ma senza mai scendere in campo.

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