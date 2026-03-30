L'esito degli esami ai quali si è sottoposto Dodò, vittima di un infortunio muscolare durante l'allenamento di sabato.
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Infortunio Dodò, l'esito degli esami: quando torna? Quante e quali partite salta? I tempi di recupero
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INFORTUNIO DODÒ: L'ESITO DEGLI ESAMI
"ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la sessione di allenamento di sabato".
"Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato".
A breve il servizio completo.