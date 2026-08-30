Infortunio Cambiaso in Juventus-Parma: cosa si è fatto, quando torna e i tempi di recupero

Cambiaso ha preso il posto di Conceiçao al minuto 76, con la Juventus in vantaggio per 1-0 grazie a una rete di Nico Gonzalez. Ma una decina di minuti più tardi è stato a sua volta costretto ad abbandonare il campo.

Cos'è successo? L'ex giocatore del Genoa ha rimediato un problema alla caviglia destra, subito identificato come una distorsione. Si è accasciato nel cerchio di centrocampo a palla lontana e ha chiesto immediatamente il cambio, venendo sostituito da Spalletti con Koopmeiners e tornando negli spogliatoi zoppicante.

Proprio Koopmeiners, ironia della sorte, ha poi segnato dopo un paio di minuti la rete del definitivo 2-0 con un bel sinistro incrociato alle spalle di Corvi.