Infortunio Cambiaso in Juventus-Parma: cosa si è fatto, quando torna e i tempi di recupero

Quando tutto gira male, girare le cose nella giusta direzione è un'impresa. Chiedere per informazioni ad Andrea Cambiaso, che ha iniziato particolarmente male anche la nuova stagione.
Il jolly della Juventus, criticato per il rendimento tutt'altro che esaltante messo in mostra nella scorsa annata, ha perso il posto da titolare a favore di Celik, il nuovo terzino sinistro di Spalletti.
Non bastasse questo, contro il Parma nella gara valida per la seconda giornata di campionato si è pure fatto male. Ed è un infortunio che rischia immediatamente di avere ripercussioni sulla sua stagione.
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