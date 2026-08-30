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Cambiaso Juventus ParmaGetty Images
Stefano Silvestri

Infortunio Cambiaso in Juventus-Parma: cosa si è fatto, quando torna e i tempi di recupero

Fantacalcio
Juventus
Serie A
A. Cambiaso

Il jolly bianconero è entrato in campo a un quarto d'ora dalla fine ed è stato costretto quasi subito alla sostituzione: cos'è successo e le parole di Spalletti.

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Quando tutto gira male, girare le cose nella giusta direzione è un'impresa. Chiedere per informazioni ad Andrea Cambiaso, che ha iniziato particolarmente male anche la nuova stagione.

Il jolly della Juventus, criticato per il rendimento tutt'altro che esaltante messo in mostra nella scorsa annata, ha perso il posto da titolare a favore di Celik, il nuovo terzino sinistro di Spalletti.

Non bastasse questo, contro il Parma nella gara valida per la seconda giornata di campionato si è pure fatto male. Ed è un infortunio che rischia immediatamente di avere ripercussioni sulla sua stagione.


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  • L'INFORTUNIO DI CAMBIASO

    Cambiaso ha preso il posto di Conceiçao al minuto 76, con la Juventus in vantaggio per 1-0 grazie a una rete di Nico Gonzalez. Ma una decina di minuti più tardi è stato a sua volta costretto ad abbandonare il campo.

    Cos'è successo? L'ex giocatore del Genoa ha rimediato un problema alla caviglia destra, subito identificato come una distorsione. Si è accasciato nel cerchio di centrocampo a palla lontana e ha chiesto immediatamente il cambio, venendo sostituito da Spalletti con Koopmeiners e tornando negli spogliatoi zoppicante.

    Proprio Koopmeiners, ironia della sorte, ha poi segnato dopo un paio di minuti la rete del definitivo 2-0 con un bel sinistro incrociato alle spalle di Corvi.

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  • LE PAROLE DI SPALLETTI

    Lo stesso Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato anche delle condizioni di Cambiaso nella classica intervista post partita a DAZN. Senza sbilanciarsi e pure lui in attesa di notizie.

    "Bisognerà fare degli accertamenti domani mattina", ha detto il tecnico toscano. Domani mattina ovvero stamattina, domenica: Cambiaso è arrivato al J Medical poco dopo le 10.



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  • QUANDO TORNA CAMBIASO

    Solo in seguito agli esami si potrà capire con certezza che cosa si sia fatto Cambiaso contro il Parma. E, di conseguenza, l'entità dei tempi di recupero che il giocatore dovrà rispettare.

    In ogni caso Cambiaso può già essere considerato in dubbio per la prossima partita della Juventus: il big match contro il Milan in programma all'Allianz Stadium nella serata di domenica 6 settembre.

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