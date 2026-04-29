Infortunio Cambiaghi, le condizioni dell'esterno: recupera per Bologna-Cagliari?

Questo il testo del comunicato del club rossoblù.

"Gli esami a cui è stato sottoposto Jonathan Rowe hanno evidenziato uno stiramento al quadricipite della coscia destra; i tempi di recupero saranno valutati giorno per giorno. Nicolò Cambiaghi ha invece riportato un risentimento alla coscia sinistra: le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni".