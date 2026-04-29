Infortunio Cambiaghi, le condizioni dell'esterno: recupera per Bologna-Cagliari?

La stagione del Bologna non sembra destinata a regalare soddisfazioni ai tifosi felsinei. Dopo l'eliminazione dall'Europa League e la sconfitta in campionato contro la Roma, i rossoblù non hanno molto altro da chiedere all'annata 2025/2026.
Su una situazione già non rosea, si abbattono anche ulteriori difficoltà legate alle condizioni fisiche di alcuni calciatori, tra i quali spiccano Rowe e Cambiaghi.
In particolar modo quest'ultimo ha riportato un problema fisico che rischia di tenerlo out già a partire dalla prossima gara di campionato contro il Cagliari.