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Bologna FC 1909 v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Conflitti

Infortunio Cambiaghi, le condizioni dell'esterno: recupera per Bologna-Cagliari?

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L'esterno rossoblù in dubbio in vista della sfida contro il Cagliari: il punto sulle sue condizioni a pochi giorni dal match delle 12:30.

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La stagione del Bologna non sembra destinata a regalare soddisfazioni ai tifosi felsinei. Dopo l'eliminazione dall'Europa League e la sconfitta in campionato contro la Roma, i rossoblù non hanno molto altro da chiedere all'annata 2025/2026.

Su una situazione già non rosea, si abbattono anche ulteriori difficoltà legate alle condizioni fisiche di alcuni calciatori, tra i quali spiccano Rowe e Cambiaghi.

In particolar modo quest'ultimo ha riportato un problema fisico che rischia di tenerlo out già a partire dalla prossima gara di campionato contro il Cagliari.

  • IL COMUNICATO

    Questo il testo del comunicato del club rossoblù.

    "Gli esami a cui è stato sottoposto Jonathan Rowe hanno evidenziato uno stiramento al quadricipite della coscia destra; i tempi di recupero saranno valutati giorno per giorno. Nicolò Cambiaghi ha invece riportato un risentimento alla coscia sinistra: le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni".

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  • IN DUBBIO PER CAGLIARI

    Cambiaghi rischia quindi di saltare la prossima gara di campionato che vedrà il Bologna affrontare il Cagliari nella giornata numero 35 del nostro campionato domenica 3 maggio alle ore 12:30.

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  • LA STAGIONE DI CAMBIAGHI

    Fino a questo momento Cambiaghi ha totalizzato 42 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno 4 goal, di cui quello molto pesante e decisivo contro la Roma negli ottavi di finale di Europa League.

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