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Frosinone Calcio v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Infortunio Boga, le condizioni dell'esterno bianconero: quando torna e quante partite salta

Serie A
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Sassuolo vs Juventus
Sassuolo

Un altro infortunio alla Juventus, dove si ferma anche Jeremie Boga per un problema fisico: le sue condizioni e quanto starà fuori l'esterno bianconero.

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Il conto degli infortunati alla Juventus continua a salire con il passare dei giorni, anzi delle ore.

Dopo le pessime notizie sul fronte Locatelli (che rischia l'operazione al ginocchio e conseguente lungo stop) si è fermato anche Jeremie Boga.

L'esterno, subentrato durante Juventus-Milan al posto di Alajbegovic, ha accusato un problema fisico che non sembra di lieve entità.

Ma quali sono le condizioni di Boga? Quando torna in campo e quante partite salta?

  • L'INFORTUNIO DI BOGA

    L'attaccante della Juventus ha accusato un problema muscolare al termine della gara contro il Milan.

    Gli esami strumentali chiariranno meglio l'entità dell'infortunio accusato da Boga, ma il timore è che possa trattarsi di uno stiramento al flessore.

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  • QUANDO TORNA BOGA

    Bisognerà attendere gli esami strumentali per avere più chiare diagnosi e prognosi di Boga.

    Se fosse confermata l'ipotesi dello stiramento lo stop potrebbe aggirarsi intorno ai 30-40 giorni, dunque per rivedere in campo l'esterno bisognerebbe attendere metà ottobre.

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  • QUANTE PARTITE SALTA BOGA

    Boga non ci sarà sicuramente domenica 13 settembre contro il Sassuolo, sua ex squadra.

    Ma dovrebbe saltare anche la prima di Europa League contro il NEC Nijmegen e la successiva sfida di campionato contro l'Atalanta.

    Spalletti spera di averlo nuovamente a disposizione dopo la lunga sosta per le nazionali, quando la Juventus scenderà in campo a Cagliari.

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  • EMERGENZA ANCHE IN ATTACCO

    L'infortunio di Boga riduce le soluzioni per Spalletti anche in attacco.

    Oltre all'ex Nizza infatti sono fermi ai box Kenan Yildiz e Jeff Ekhator. Il turco non tornerà in campo prima di novembre dopo l'operazione al piede.

    Tempi lunghi anche per il recupero del secondo che è alle prese col secondo infortunio muscolare in poche settimane e dovrebbe rientrare dopo la sosta.

    A questo punto, con Milik fuori dalla lista sia in Serie A che in Europa League, a disposizione lì davanti almeno per il prossimo mese restano Woltemade, Kolo Muani, Nico Gonzalez, Conceiçao, Zhegrova e Alajbegovic.

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