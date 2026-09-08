Infortunio Boga, le condizioni dell'esterno bianconero: quando torna e quante partite salta

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Il conto degli infortunati alla Juventus continua a salire con il passare dei giorni, anzi delle ore.
Dopo le pessime notizie sul fronte Locatelli (che rischia l'operazione al ginocchio e conseguente lungo stop) si è fermato anche Jeremie Boga.
L'esterno, subentrato durante Juventus-Milan al posto di Alajbegovic, ha accusato un problema fisico che non sembra di lieve entità.
Ma quali sono le condizioni di Boga? Quando torna in campo e quante partite salta?