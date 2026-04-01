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Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Francesco Schirru

Infortuni Hien e Scamacca, cosa si sono fatti? L'esito degli esami e quando tornano con l'Atalanta

G. Scamacca
I. Hien
Atalanta

Gli esami dopo gli impegni con le Nazionali portano cattive notizie: Palladino non potrà schierare Hien e Scamacca nelle prossime partite di campionato.

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Gianluca Scamacca e Isak Hien salteranno le prossime partite dell'Atalanta. Gli esami effettuati dopo gli impegni con Italia e Svezia non hanno infatti portato buone notizie per Palladino, che dovrà fare a meno di due giocatori imprescindibili per il ritorno in campo del weekend. E non solo.

Il k.o di Hien con la maglia della Svezia e quello di Scamacca pre-playoff che non gli ha permesso di scendere in campo contro Irlanda del Nord e Bosnia non sono proprio di poco conto e per questo lo stop dei due giocatori andrà oltre il 31esimo turno in cui l'Atalanta affronterà il Lecce per provare a conquistare importanti punti Champions League.

  • L'ESITO DEGLI ESAMI DI HIEN E SCAMACCA

    I controlli clinico-strumentali condotti su Hien, riporta l'Atalanta, "hanno confermato i postumi distrattivi a livello della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. L’atleta sta proseguendo il percorso individuale impostato e le condizioni cliniche verranno valutate giorno per giorno".

    "I controlli clinico-strumentali condotti al rientro dalla Nazionale hanno mostrato una evoluzione riparativa con guarigione ancora incompleta della già nota lesione di primo grado in regione adduttoria destra" fa sapere l'Atalanta a proposito di Scamacca. "L’atleta osserverà un percorso individuale e le condizioni cliniche verranno valutate giorno per giorno".

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  • QUANDO TORNANO IN CAMPO

    Hien e Scamacca dovranno saltare la partita contro il Lecce del 31esimo turno, ma soprattutto lo scontro diretto contro la Juventus della giornata successiva. Match fondamentale per tornare in Champions League, la sfida tra lombardi e bianconeri non avrà tra i convocati, a meno di sorprese, i due giocatori di Palladino.

    L'infortunio di Hien e Scamacca è tale che Palladino potrebbe essere costretto a rinunciare a entrambi anche per il match contro la Roma del 33esimo turno, ma tutto dipenderà da come andrà il recupero nel prossimo periodo.

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  • LA PROBABILE ATALANTA CONTRO IL LECCE

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Hien, Scamacca

    Ballottaggi: Scalvini 55%-Kossounou 45%, Zappacosta 55%-Bellanova 45%, Ederson 55%-Pasalic 45%, Zalewski 55%-Raspadori 45%, De Ketelaere 55%-Samardzic 45%

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