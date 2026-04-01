Infortuni Hien e Scamacca, cosa si sono fatti? L'esito degli esami e quando tornano con l'Atalanta

Gianluca Scamacca e Isak Hien salteranno le prossime partite dell'Atalanta. Gli esami effettuati dopo gli impegni con Italia e Svezia non hanno infatti portato buone notizie per Palladino, che dovrà fare a meno di due giocatori imprescindibili per il ritorno in campo del weekend. E non solo.

Il k.o di Hien con la maglia della Svezia e quello di Scamacca pre-playoff che non gli ha permesso di scendere in campo contro Irlanda del Nord e Bosnia non sono proprio di poco conto e per questo lo stop dei due giocatori andrà oltre il 31esimo turno in cui l'Atalanta affronterà il Lecce per provare a conquistare importanti punti Champions League.