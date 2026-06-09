Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Marco Trombetta

Infortunati Mondiali 2026: tutti i giocatori che saltano il Mondiale e i sostituti

Coppa del Mondo

Chi salta il Mondiale per infortunio: tutti i giocatori esclusi dalle liste dei convocati e quelli che invece non sono stati chiamati.

Pubblicità
  • Wesley-brazil-20250904(C)Getty Images

    GLI INFORTUNATI ESCLUSI DAI CONVOCATI 🚑

    - La lista dei giocatori convocati ai Mondiali 2026 e successivamente esclusi per infortunio

    • Pubblicità

  • TIMBER (OLANDA)

    Il terzino dell'Arsenal ha riportato un infortunio all'inguine ed ha dovuto arrendersi. Niente Mondiali, al suo posto Geertruida.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • WESLEY (BRASILE)

    Sogno Mondiale finito anche per l'esterno della Roma. Lesione muscolare alla coscia, Ancelotti ha chiamato Ederson dell'Atalanta per sostituirlo.

  • KARL (GERMANIA)

    La stellina del Bayern dovrà rinunciare all'occasione di disputare il primo Mondiale in carriera. Frenato da uno strappo muscolare, al suo posto è stato chiamato Ouedraogo del Lipsia.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BALERDI (ARGENTINA)

    Il capitano del Marsiglia, alla prima convocazione per un Mondiale, si è procurato una lesione al polpaccio. Scaloni deve ancora sostituirlo, ma la certezza è che non ci sarà.

  • BAUMGARTNER (AUSTRIA)

    L'Austria perde uno dei suoi migliori giocatori. Il centrocampista del Lipsia si è fatto male in allenamento, ma Rangnick ha già annunciato che non verrà sostituito.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GILMOUR (SCOZIA)

    Addio Mondiali per il centrocampista del Napoli. Infortunio al ginocchio in amichevole contro Curacao e ritorno a casa. Convocato Fletcher al suo posto.

  • HOLM (SVEZIA)

    Uno dei primi convocati a dover rinunciare al Mondiale. Il difensore della Juventus ha accusato un problema muscolare ed è stato sostituito da Johansson.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI INFORTUNATI NON CONVOCATI 🚑

    - La lista dei big non convocati per i Mondiali 2026 causa infortunio

  • GNABRY (GERMANIA)

    Si è procurato uno strappo muscolare nel corso della sfida di Champions contro il Real Madrid e non ha recuperato in tempo per i Mondiali.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • FERMIN LOPEZ (SPAGNA)

    Una frattura al piede rimediata nell'ultima giornata della Liga ha costretto il talento del Barcellona a non partecipare ai Mondiali con la Spagna.

  • RODRYGO (BRASILE)

    Rottura del crociato ad inizio marzo e niente convocazione al Mondiale per una delle stelle del Brasile.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ESTEVAO (BRASILE)

    Un grave infortunio muscolare ha fatto sfumare il sogno della stellina del Chelsea di giocare il suo primo Mondiale.

  • MILITAO (BRASILE)

    Un calvario infinito per il difensore del Real Madrid, che si è dovuto operare nuovamente dopo aver dovuto superare due rotture del crociato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • XAVI SIMONS (OLANDA)

    Poteva essere uno dei protagonisti dell'Olanda, come all'ultimo Europeo, ma un infortunio al crociato lo ha tenuto forzatamente a casa.

  • EKITIKE (FRANCIA)

    L'attaccante del Liverpool si è rotto il tendine d'Achille in Champions contro il PSG lo scorso aprile. Recupero impossibile per i Mondiali.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • AGHEHOWA (SPAGNA)

    Rottura del crociato anche per l'attaccante del Porto, che ha dovuto rinunciare alla convocazione con la Spagna.