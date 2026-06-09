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Infortunati Mondiali 2026: tutti i giocatori che saltano il Mondiale e i sostituti
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GLI INFORTUNATI ESCLUSI DAI CONVOCATI 🚑
- La lista dei giocatori convocati ai Mondiali 2026 e successivamente esclusi per infortunio
TIMBER (OLANDA)
Il terzino dell'Arsenal ha riportato un infortunio all'inguine ed ha dovuto arrendersi. Niente Mondiali, al suo posto Geertruida.
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WESLEY (BRASILE)
Sogno Mondiale finito anche per l'esterno della Roma. Lesione muscolare alla coscia, Ancelotti ha chiamato Ederson dell'Atalanta per sostituirlo.
KARL (GERMANIA)
La stellina del Bayern dovrà rinunciare all'occasione di disputare il primo Mondiale in carriera. Frenato da uno strappo muscolare, al suo posto è stato chiamato Ouedraogo del Lipsia.
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BALERDI (ARGENTINA)
Il capitano del Marsiglia, alla prima convocazione per un Mondiale, si è procurato una lesione al polpaccio. Scaloni deve ancora sostituirlo, ma la certezza è che non ci sarà.
BAUMGARTNER (AUSTRIA)
L'Austria perde uno dei suoi migliori giocatori. Il centrocampista del Lipsia si è fatto male in allenamento, ma Rangnick ha già annunciato che non verrà sostituito.
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GILMOUR (SCOZIA)
Addio Mondiali per il centrocampista del Napoli. Infortunio al ginocchio in amichevole contro Curacao e ritorno a casa. Convocato Fletcher al suo posto.
HOLM (SVEZIA)
Uno dei primi convocati a dover rinunciare al Mondiale. Il difensore della Juventus ha accusato un problema muscolare ed è stato sostituito da Johansson.
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GLI INFORTUNATI NON CONVOCATI 🚑
- La lista dei big non convocati per i Mondiali 2026 causa infortunio
GNABRY (GERMANIA)
Si è procurato uno strappo muscolare nel corso della sfida di Champions contro il Real Madrid e non ha recuperato in tempo per i Mondiali.
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FERMIN LOPEZ (SPAGNA)
Una frattura al piede rimediata nell'ultima giornata della Liga ha costretto il talento del Barcellona a non partecipare ai Mondiali con la Spagna.
RODRYGO (BRASILE)
Rottura del crociato ad inizio marzo e niente convocazione al Mondiale per una delle stelle del Brasile.
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ESTEVAO (BRASILE)
Un grave infortunio muscolare ha fatto sfumare il sogno della stellina del Chelsea di giocare il suo primo Mondiale.
MILITAO (BRASILE)
Un calvario infinito per il difensore del Real Madrid, che si è dovuto operare nuovamente dopo aver dovuto superare due rotture del crociato.
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XAVI SIMONS (OLANDA)
Poteva essere uno dei protagonisti dell'Olanda, come all'ultimo Europeo, ma un infortunio al crociato lo ha tenuto forzatamente a casa.
EKITIKE (FRANCIA)
L'attaccante del Liverpool si è rotto il tendine d'Achille in Champions contro il PSG lo scorso aprile. Recupero impossibile per i Mondiali.
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AGHEHOWA (SPAGNA)
Rottura del crociato anche per l'attaccante del Porto, che ha dovuto rinunciare alla convocazione con la Spagna.