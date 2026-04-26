Incredibile a Pesaro: la Sambenedettese segna al 98' e al 99' e si assicura la permanenza in Serie C

Aveva un unico risultato utile a disposizione per garantirsi la salvezza in extremis senza dover passare dalle 'Forche Caudine' dei playout, e la Sambenedettese quel risultato è riuscito a strapparlo all'ultimo secondo dell'ultima giornata del Girone B del campionato di Serie C, nel modo più incredibile possibile.
La compagine marchigiana infatti, ha espugnato il campo della Vis Pesaro grazie a due reti siglate nel giro di pochi secondi e in pieno recupero inoltrato.
Al 97' infatti, il risultato vedeva avanti i padroni di casa per 2-1.