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Leonardo Gualano

Incredibile a Pesaro: la Sambenedettese segna al 98' e al 99' e si assicura la permanenza in Serie C

Serie C
Sambenedettese
Vis Pesaro vs Sambenedettese
Vis Pesaro

La Sambenedettese festeggia la permanenza in Serie C nel modo più incredibile possibile: supera la Vis Pesaro, dopo che al 97' era sotto 2-1.

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Aveva un unico risultato utile a disposizione per garantirsi la salvezza in extremis senza dover passare dalle 'Forche Caudine' dei playout, e la Sambenedettese quel risultato è riuscito a strapparlo all'ultimo secondo dell'ultima giornata del Girone B del campionato di Serie C, nel modo più incredibile possibile.

La compagine marchigiana infatti, ha espugnato il campo della Vis Pesaro grazie a due reti siglate nel giro di pochi secondi e in pieno recupero inoltrato.

Al 97' infatti, il risultato vedeva avanti i padroni di casa per 2-1.


  • PAGANINI RISPONDE A ZINI

    Per la Sambenedettese le cose si erano messe bene al 20' quando Zini, sfruttando un cross dalla destra di Marranzino, ha siglato il goal del momentaneo 0-1 con un preciso sinistro rasoterra.

    A rimettere le cose in parità ci ha poi pensato Paganini che, al 53', su traversone di Giovannini ha sfiorato il pallone beffando Cultraro per l'1-1.

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  • SUCCEDE DI TUTTO NEL RECUPERO

    Quella che fino al 90' era stata una partita normale, assume contorni totalmente folli in pieno recupero.

    Il pareggio infatti non bastava alla Sambenedettese per garantirsi la salvezza ed il discorso si è fatto ancora più in salita quando al 96' Paganini ha siglato, dopo un contropiede, il goal del sorpasso della Vis Pesaro.

    Una rete che sembrava a quel punto definitivamente chiuso i giochi, ma a riaccendere le speranze rossoblù ci ha pensato Lonardo al 97' trovando la rete del 2-2.

    Incredibilmente, pochi secondi più tardi, al 98', dopo la ripresa del gioco la Sambenedettese è riuscita a ribaltare la situazione e ad imporsi definitivamente per 2-3, grazie ancora ad un goal di Lonardo che, con la Vis Pesaro tutta sbilanciata in avanti alla ricerca del goal vittoria, ha siglato in contropiede la rete che vale una doppietta destinata ad entrare di diritto nella storia del club e soprattutto un'insperata salvezza.

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  • SAMBENEDETTESE SALVA DA SEDICESIMA

    La Sambenedettese, grazie al successo ottenuto sul campo della Vis Pesaro, chiude dunque la regular season al sedicesimo posto.

    Una posizione che gli vale la salvezza poiché, così come da regolamento, ha ottenuto un vantaggio superiore agli otto punti sulla squadra che avrebbe dovuto affrontare nei playout.

    La Sambenedettese si è infatti spinta fino a quota 37, ovvero 17 lunghezze in più rispetto al Pontedera che ha terminato la stagione con 20 punti retrocedendo direttamente in Serie D.

  • LA TORRES AI PLAYOUT

    Mentre al Benelli scoppiava la festa della Sambenedettese e dei suoi tifosi, ad Arezzo la Torres si ritrovava costretta a fare i conti con la più atroce delle beffe.

    La compagine sarda infatti, è stata sconfitta nella sfida che ha decretato il ritorno in Serie B degli amaranto e, con la contemporanea vittoria della 'Samba' si è vista scavalcata al fotofinish.

    Torres dunque condannata ad affrontare i playout, dove contenderà al Bra la permanenza in Serie C.

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