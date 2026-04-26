Incredibile a Pesaro: la Sambenedettese segna al 98' e al 99' e si assicura la permanenza in Serie C

Quella che fino al 90' era stata una partita normale, assume contorni totalmente folli in pieno recupero.

Il pareggio infatti non bastava alla Sambenedettese per garantirsi la salvezza ed il discorso si è fatto ancora più in salita quando al 96' Paganini ha siglato, dopo un contropiede, il goal del sorpasso della Vis Pesaro.

Una rete che sembrava a quel punto definitivamente chiuso i giochi, ma a riaccendere le speranze rossoblù ci ha pensato Lonardo al 97' trovando la rete del 2-2.

Incredibilmente, pochi secondi più tardi, al 98', dopo la ripresa del gioco la Sambenedettese è riuscita a ribaltare la situazione e ad imporsi definitivamente per 2-3, grazie ancora ad un goal di Lonardo che, con la Vis Pesaro tutta sbilanciata in avanti alla ricerca del goal vittoria, ha siglato in contropiede la rete che vale una doppietta destinata ad entrare di diritto nella storia del club e soprattutto un'insperata salvezza.