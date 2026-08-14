Immobile si ritira, lascia il calcio a 36 anni, l'annuncio: "Non siate tristi per me"

Queste le parole di Immobile: "È il momento di smettere. Ho amato il calcio. Ora ho tanti progetti. È giusto che passi più tempo con la mia famiglia. E' difficile ma è il momento. Non è stata una decisione semplice, ma è arrivato il momento di passare più tempo con la mia famiglia che mi ha sempre seguito ovunque, cui devo restituire quello che mi ha dato. Non siate tristi per me, ho tanti progetti per il futuro".