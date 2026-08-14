Ciro Immobile lascia ufficialmente il calcio. Il centravanti campano classe 1990, attualmente in forza al Paris FC, ha risolto il contratto con i francesi e si appresta a ritirarsi. Immobile, che ha legato i migliori anni della propria carriera alla Lazio, chiude con ben 201 reti segnate in Serie A, all'ottavo posto di sempre. A confermare la notizia del ritiro un post del club parigino e poi anche la moglie Jessica Melena, con cui è sposato dal 2014.
Immobile si ritira, lascia il calcio a 36 anni, l'annuncio: "Non siate tristi per me"
L'ANNUNCIO
A comunicarlo è stato il club francese stesso con un post su Instagram: "Grazie per la tua carriera eccezionale, Ciro Immobile. Sei una leggenda". L'attaccante ha trascorso gli ultimi sei mesi in Ligue 1, dopo una prima parte di stagione scorsa al Bologna, in seguito all'addio alla Lazio.
I NUMERI
Uno degli attaccanti italiani più prolifici degli ultimi anni lascia dunque il calcio giocato. A 36 anni, e dopo 201 gol in Serie A, Ciro Immobile - alle prese con diversi problemi fisici negli ultimi anni - ha deciso di ritirarsi. Nell'ultima esperienza in Francia, il centravanti ha segnato 2 reti in 12 partite. 169 sono stati invece i gol alla Lazio, con cui è arrivato anche a 36 in un singolo campionato. Con la maglia della Nazionale italiana si è laureato Campione d'Europa nel 2021.
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IL FUTURO
Queste le parole di Immobile: "È il momento di smettere. Ho amato il calcio. Ora ho tanti progetti. È giusto che passi più tempo con la mia famiglia. E' difficile ma è il momento. Non è stata una decisione semplice, ma è arrivato il momento di passare più tempo con la mia famiglia che mi ha sempre seguito ovunque, cui devo restituire quello che mi ha dato. Non siate tristi per me, ho tanti progetti per il futuro".
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