Il trionfo del Mudo Vazquez, campione d'Argentina a 37 anni: il Belgrano batte il River Plate e scrive la storia

Il River, favorito, è passato in vantaggio per due volte: prima con l'ex interista Colidio e poi, a mezz'ora dalla fine, con Galvan. Nel mezzo ha pareggiato Morales per il Belgrano con un'incornata sugli sviluppi di un corner.

Nel finale, dall'84' all'87', è andato però in scena l'incredibile: "Uvita" Fernandez ha firmato la doppietta della rimonta e del titolo, prima trasformando un calcio di rigore e poi con un sinistro sporco da pochi passi, ribaltando tutto e consegnando clamorosamente il trofeo al Belgrano.

Chi ha fornito l'assist per il 3-2? Proprio Vazquez. Che ancora una volta è partito dalla panchina, ma che ha recuperato e crossato il pallone decisivo. Facendosi pure perdonare il rigore - comunque ininfluente - sbagliato in semifinale contro l'Argentinos Juniors.







