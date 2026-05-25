Il trionfo del Mudo Vazquez, campione d'Argentina a 37 anni: il Belgrano batte il River Plate e scrive la storia

37 anni e non sentirli. Franco Vazquez, per tutti "el Mudo", ha appena vissuto la serata più bella proprio agli sgoccioli della carriera. Ancor più delle promozioni con Palermo e Cremonese.
Vazquez oggi gioca nel Belgrano, formazione argentina della città di Cordoba. Squadra che, domenica sera, si è laureata per la prima volta campione nazionale battendo per 3-2 il River Plate nella finalissima del Torneo Apertura, uno dei due in cui è suddiviso annualmente il campionato locale.
Anche l'ex rosanero ha dato un contributo sostanziale al trionfo. Lasciandosi andare poi a lacrime di gioia, così come compagni di squadra e tifosi.