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Nino Caracciolo

Il Torino pensa a Gattuso per la panchina: la posizione di D’Aversa e il feeling con Cairo

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Torino
G. Gattuso

Nonostante il finale di stagione in crescendo, D’Aversa non è sicuro della conferma: Cairo pensa a Gattuso con cui ci sono già stati dei contatti.

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La salvezza già in tasca e un finale di stagione da vivere al meglio, poi sarà futuro. In casa Torino si inizia già a ragionare sulle mosse in vista della prossima annata, quando le novità potrebbero essere diverse nell’ambiente granata. A iniziare dalla panchina.

Nonostante un finale di stagione in crescita, Roberto D’Aversa non è ancora sicuro della conferma: il presidente Urbano Cairo sta valutando bene e tra le idee per una eventuale sostituzione c’è anche Rino Gattuso.

Ma com’è la situazione intorno alla panchina del Torino? Ci sono già stati contatti con Gattuso? Lo scenario.

  • CONTATTI CON GATTUSO

    Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, quello di Gennaro Gattuso è un nome caldo nell’ambiente Torino in vista della prossima stagione: tra il direttore sportivo Petrachi e l’ex Commissario tecnico della Nazionale ci sono infatti stati recentemente dei contatti.

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  • GIÀ CERCATO IN PASSATO

    La stima di Urbano Cairo nei confronti di Gattuso ha radici lontane. Il presidente del Torino ha cercato Gattuso già in passato, almeno in due occasioni: nel 2023 e nel 2024. Segnale di un feeling importante che potrebbe avere un peso specifico notevole per la scelta futura.

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  • VALUTAZIONI SU D’AVERSA

    Gattuso dunque è un’idea concreta per la panchina del Torino della prossima stagione, la stessa panchina oggi occupata da Roberto d’Aversa. Il finale di stagione positivo della squadra granata gioca a favore della riconferma dell’attuale tecnico, ma Urbano Cairo non ha ancora sciolto le riserve.

  • ESPERIENZA POSITIVA IN GRANATA

    Baroni è ufficialmente diventato l’allenatore del Torino lo scorso 23 febbraio, subentrando a Marco Baroni, e firmando un contratto fino al termine della stagione, senza nessuna opzione di rinnovo.

    Nelle 8 partite di Serie A alla guida della formazione granata ha ottenuto 4 vittorie, due pareggi e due sconfitte, con una media punti di 1.75 a partita. Numeri che hanno portato il Torino alla salvezza, ma che potrebbero anche non bastare a D’Aversa per meritarsi la conferma.

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