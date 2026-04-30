Il Torino pensa a Gattuso per la panchina: la posizione di D’Aversa e il feeling con Cairo

La salvezza già in tasca e un finale di stagione da vivere al meglio, poi sarà futuro. In casa Torino si inizia già a ragionare sulle mosse in vista della prossima annata, quando le novità potrebbero essere diverse nell’ambiente granata. A iniziare dalla panchina.

Nonostante un finale di stagione in crescita, Roberto D’Aversa non è ancora sicuro della conferma: il presidente Urbano Cairo sta valutando bene e tra le idee per una eventuale sostituzione c’è anche Rino Gattuso.

Ma com’è la situazione intorno alla panchina del Torino? Ci sono già stati contatti con Gattuso? Lo scenario.