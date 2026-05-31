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Leonardo Gualano

Il tempismo 'imperfetto' di Mbappé: al Real Madrid mentre il PSG vince due volte la Champions League

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Kilyan Mbappé sta assistendo da semplice spettatore ai trionfi del PSG: dopo il suo addio la compagine parigina è salita per due volte sul tetto d'Europa.

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Può una squadra rafforzarsi con l'addio del miglior giocatore del pianeta al punto di meritarsi un posto nella storia? Evidentemente sì.

Chiedere per conferma al PSG che, nel giorno in cui ha salutato Kylian Mbappé, ha iniziato un cammino che poi lo ha portato a laurearsi per due volte consecutive campione d'Europa.

Un doppio trionfo che ha consegnato alla squadra di Luis Enrique un capitolo negli annali del calcio, nonché un posto al tavolo tra le migliori compagini di sempre, ma anche qualcosa che, clamorosamente, proprio il tecnico spagnolo era riuscito prima di tutti non solo ad immaginare, ma anche ad annunciare.

  • L'ADDIO DI MBAPPÉ AL PSG

    Quello di Mbappé al PSG non è stato un addio indolore e nemmeno privo di polemiche non ancora del tutto assopite.

    Non poteva essere altrimenti vista la caratura del giocatore e il modo che ha scelto per iniziare una nuova avventura: lasciare il club del quale per sette anni è stato stella di primissima grandezza a parametro zero.

    Un addio che si è consumato dopo mesi nei quali si sono rincorse voci su voci relative a un suo possibile approdo al Real Madrid, ma anche a un clamoroso rinnovo a cifre faraoniche.

    Alla fine il fuoriclasse transalpino ha deciso di cedere al fascino del club più importante al mondo e, nel farlo, ha rinunciato al sogno di laurearsi campione d'Europa con la squadra della quale era diventato volto e trascinatore.

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  • Kylian Mbappe PSG 2023-24Getty Images

    SETTE ANNI TRA TROFEI, RECORD E IL SOGNO CHAMPIONS

    Arrivato al PSG nel 2017, proprio all'ombra della Torre Eiffel Kylian Mbappé si è imposto come quello che secondo molti è stato ed è il giocatore più forte della sua generazione.

    Il club transalpino aveva deciso di costruire proprio attorno a lui, ma anche a stelle del calibro di Lionel Messi e Neymar (solo per citarne alcuni), una squadra che nelle idee doveva essere la migliore al mondo, quella destinata a vincere tutto e ovunque.

    Una sorta di "Galacticos 2.0" che effettivamente hanno dominato in Francia, ma che a livello europeo non sono mai riusciti realmente a imporsi tra le vere e proprie super big.

    A Parigi Mbappé ha vinto sei campionati, due Coppe di Lega, quattro Coppe di Francia e quattro Supercoppe di Francia ed è diventato, con 256 goal segnati, il miglior marcatore dell'intera storia del club parigino.

    Un ruolino di marcia e numeri straordinari, che però non l'hanno condotto a quello che era il suo vero obiettivo.

    "Sarebbe speciale vincere la Champions League qui a Parigi."

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  • LUIS ENRIQUE AVEVA PREVISTO TUTTO

    "Segnatevi le mie parole: il prossimo anno saremo più forti."

    Una frase, quella pronunciata davanti ai giornalisti da Luis Enrique l'11 maggio 2024, che in quel momento è stata accompagnata da più di un commento ironico.

    Il tecnico spagnolo stava di fatto spiegando che il suo PSG sarebbe diventato più forte senza il miglior giocatore al mondo.

    Mbappé era reduce da una stagione da 44 goal in 48 partite complessive, ma Luis Enrique era già riuscito a vedere oltre.

    Aveva immaginato una squadra più giovane, un gioco che non doveva affidarsi alle giocate di poche superstar, trame più veloci e un collettivo fluido.

    Aveva insomma già visto quello che sarebbe diventato il PSG di Vitinha, di Doué, di Barcola, di Dembélé e di Kvaratskhelia e tutta una serie di ragazzi che si sono poi guadagnati un posto nella storia del club e non solo.

    Il resto è storia recente: la compagine parigina ha continuato a dominare in Francia e nel frattempo è diventata la migliore squadra del mondo, quella capace di vincere per due anni consecutivi la Champions League.

    Tutto questo mentre uno dei suoi nuovi trascinatori, Dembélé, vinceva quel Pallone d'Oro che Mbappé ancora insegue invano da ormai una carriera intera.

  • Arbeloa MbappeGetty Images

    MENTRE IL REAL MADRID ARRANCA

    La crescita esponenziale del PSG è coincisa con il clamoroso calo del Real Madrid.

    L'arrivo di Mbappé in Spagna era stato presentato come l'evento calcistico destinato a segnare un'era. Il club più titolato della storia si era d'altronde assicurato a parametro zero il più forte giocatore del mondo, ma non tutto è andato come previsto.

    Il fuoriclasse francese ha continuato a fare quello che gli è sempre riuscito meglio, ovvero segnare con una costanza disarmante (86 goal in 102 partite sin qui), ma quella al Real è stata anche un'avventura scandita da qualche equivoco tattico, alcuni infortuni, polemiche, cambi in panchina e in un certo senso promesse mancate.

    I trofei importanti sono rimasti fuori portata, tanto che negli ultimi due anni sono stati messi in bacheca solo una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale, il tutto mentre il PSG diventava la migliore squadra del pianeta.

    Mbappé ha dunque fatto la scelta più ovvia, ovvero legarsi al club più glorioso al mondo, ma forse non la migliore in assoluto.

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