Il tempismo 'imperfetto' di Mbappé: al Real Madrid mentre il PSG vince due volte la Champions League

Può una squadra rafforzarsi con l'addio del miglior giocatore del pianeta al punto di meritarsi un posto nella storia? Evidentemente sì.
Chiedere per conferma al PSG che, nel giorno in cui ha salutato Kylian Mbappé, ha iniziato un cammino che poi lo ha portato a laurearsi per due volte consecutive campione d'Europa.
Un doppio trionfo che ha consegnato alla squadra di Luis Enrique un capitolo negli annali del calcio, nonché un posto al tavolo tra le migliori compagini di sempre, ma anche qualcosa che, clamorosamente, proprio il tecnico spagnolo era riuscito prima di tutti non solo ad immaginare, ma anche ad annunciare.