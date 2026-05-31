Il tempismo 'imperfetto' di Mbappé: al Real Madrid mentre il PSG vince due volte la Champions League

"Segnatevi le mie parole: il prossimo anno saremo più forti."

Una frase, quella pronunciata davanti ai giornalisti da Luis Enrique l'11 maggio 2024, che in quel momento è stata accompagnata da più di un commento ironico.

Il tecnico spagnolo stava di fatto spiegando che il suo PSG sarebbe diventato più forte senza il miglior giocatore al mondo.

Mbappé era reduce da una stagione da 44 goal in 48 partite complessive, ma Luis Enrique era già riuscito a vedere oltre.

Aveva immaginato una squadra più giovane, un gioco che non doveva affidarsi alle giocate di poche superstar, trame più veloci e un collettivo fluido.

Aveva insomma già visto quello che sarebbe diventato il PSG di Vitinha, di Doué, di Barcola, di Dembélé e di Kvaratskhelia e tutta una serie di ragazzi che si sono poi guadagnati un posto nella storia del club e non solo.

Il resto è storia recente: la compagine parigina ha continuato a dominare in Francia e nel frattempo è diventata la migliore squadra del mondo, quella capace di vincere per due anni consecutivi la Champions League.

Tutto questo mentre uno dei suoi nuovi trascinatori, Dembélé, vinceva quel Pallone d'Oro che Mbappé ancora insegue invano da ormai una carriera intera.