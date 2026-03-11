Il sostituto di Rabiot, Estupinan e Gimenez: i dubbi e le novità di Allegri per Lazio-Milan

Due diversi scenari, entrambi con un’unica strada da percorrere: quella che porta alla vittoria. Dopo il successo nel derby contro l’Inter, il Milan è chiamato a battere la Lazio per continuare a sognare.

Che si tratti di un sogno di rimonta al vertice, dove l’Inter è più avanti di sette punti, o di tre punti per provare a blindare l’accesso alla prossima Champions Legaue (+9 dal quinto posto), cambia poco nella sostanza.

Contro la Lazio domenica sera all’Olimpico il Milan deve vincere e proprio in vista della sfida contro i biancocelesti sono tanti i dubbi e le novità per Max Allegri.