Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Allegri Milan GFX desktopGOAL
Nino Caracciolo

Il sostituto di Rabiot, Estupinan e Gimenez: i dubbi e le novità di Allegri per Lazio-Milan

Il Milan prepara la sfida alla Lazio con l’obiettivo di continuare a sognare dopo il successo nel derby: per la sfida dell’Olimpico sono diversi i dubbi di formazione per Allegri.

Pubblicità

Due diversi scenari, entrambi con un’unica strada da percorrere: quella che porta alla vittoria. Dopo il successo nel derby contro l’Inter, il Milan è chiamato a battere la Lazio per continuare a sognare.

Che si tratti di un sogno di rimonta al vertice, dove l’Inter è più avanti di sette punti, o di tre punti per provare a blindare l’accesso alla prossima Champions Legaue (+9 dal quinto posto), cambia poco nella sostanza.

Contro la Lazio domenica sera all’Olimpico il Milan deve vincere e proprio in vista della sfida contro i biancocelesti sono tanti i dubbi e le novità per Max Allegri.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI RABIOT?

    Il primo nodo da sciogliere per Max Allegri riguarda chi sostituirà lo squalificato Rabiot. Contro il Como, altra gara recentemente saltata dal francese sempre per squalifica, il tecnico rossonero ha optato per la soluzione doppio play con Jashari in campo dal primo minuto al fianco di Modric. Proprio il belga sembra essere il favorito anche in questa occasione, con Ricci però pienamente in corsa per una maglia da titolare.

    • Pubblicità

  • CONFERME PER ESTUPINAN?

    Il dubbio principale per Allegri in vista della sfida contro la Lazio riguarda però la fascia sinistra. L’allenatore del Milan confermerà Estupinan, autore del goal vittoria nel derby, o schiererà Bartesaghi, ormai completamente ristabilito (era a disposizione anche contro l’Inter) dopo il leggero problema fisico? La sensazione è che l’ecuadoriano parta leggermente favorito.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE SCELTE IN ATTACCO

    Il reparto dove Allegri ha maggiori dubbi, legati molto spesso alle condizioni fisiche dei suoi interpreti, è l’attacco. Contro la Lazio il tecnico rossonero potrebbe per la prima volta in stagione avere a disposizione tutti i suoi uomini offensivi, compreso Gimenez.

    Su chi ricadranno le scelte di Allegri? La coppia titolare nelle idee dell’allenatore rossonero resta Leao-Pulisic, apparsi entrambi in ripresa dal punto di vista fisico, con Nkunku che spera di riuscire a ribaltare le gerarchie iniziali e Fullkrug che potrebbe essere impiegato, come spesso avviene, a gara in corso.

  • TORNA GIMENEZ

    Dopo oltre quattro mesi dall’ultima partita disputata, il 28 ottobre contro l’Atalanta, Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi in gruppo. Il messicano, reduce dall’intervento alla caviglia, potrebbe così tornare tra i convocati per la sfida contro la Lazio. Gara che potrebbe segnare il suo “nuovo” esordio con la maglia rossonera.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
0