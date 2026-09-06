Il settembre d'oro di Adzic, l'urlo di Dovbyk: Bologna-Sassuolo è stata una doppia svolta

Il primo punto del Bologna, il quarto del Sassuolo. A recriminare dopo il 2-2 del derby del Dall'Ara sono i neroverdi, però, ripresi quando sembravano ormai certi di portarsi a casa l'intero bottino.
I protagonisti della gara, spettacolare come tante altre in questo "insolito" inizio di campionato? Vasilije Adzic da una parte, Artem Dovbyk dall'altra. Un goal per ciascuno, fondamentale quello dell'ucraino per tenere a galla un Bologna in fase di affondamento.
Che cos'hanno in comune? Il fatto che proprio Bologna-Sassuolo potrebbe aver segnato una doppia svolta: nella stagione di entrambi, ma anche nella fase della carriera di entrambi.
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