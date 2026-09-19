Il secondo goal di Konè in Roma-Inter era regolare? Perché la rete giallorossa è stata convalidata Serie A Roma vs Inter Roma Inter

Il goal del raddoppio giallorosso era stato inizialmente annullato per fuorigioco, decisione poi corretta in seguito a revisione al VAR: cosa è successo, perché la seconda rete di Manu Konè in Roma-Inte era regolare.

Pubblicità