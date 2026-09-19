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Lelio Donato

Il secondo goal di Konè in Roma-Inter era regolare? Perché la rete giallorossa è stata convalidata

Serie A
Roma vs Inter
Roma
Inter

Il goal del raddoppio giallorosso era stato inizialmente annullato per fuorigioco, decisione poi corretta in seguito a revisione al VAR: cosa è successo, perché la seconda rete di Manu Konè in Roma-Inte era regolare.

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Nel big-match tra Roma e Inter valido per la quinta giornata di Serie A non potevano mancare gli episodi da moviola.

La seconda rete giallorossa era stata inizialmente annullata dall'arbitro per una sospetta posizione di fuorigioco di Manu Konè.

Ma successivamente il goal del centrocampista francese è stato invece convalidato in seguito a revisione al VAR.

  • MANCINI TOCCA IL PALLONE?

    Su cross dalla destra Gianluca Mancini viene pescato nel cuore dell'area nerazzurra e sembra toccare il pallone.

    Ma non c'è nessun dubbio sulla posizione del difensore della Roma, che era regolare.

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  • IL GOAL ERA REGOLARE? LA POSIZIONE DI KONE

    La seconda rete della Roma contro l'Inter viene inizialmente annullata per un presunta posizione irregolare di Koné.

    Il centrocampista colpisce a due passi da Josep Martinez ma l'arbitro segnala il fuorigioco.

    Dopo una breve revisione al VAR però si vede come Koné sia dietro la linea del pallone quando viene colpito da Mancini: il goal dunque è regolare e viene convalidato.

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