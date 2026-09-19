Il secondo goal di Konè in Roma-Inter era regolare? Perché la rete giallorossa è stata convalidata

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Nel big-match tra Roma e Inter valido per la quinta giornata di Serie A non potevano mancare gli episodi da moviola.
La seconda rete giallorossa era stata inizialmente annullata dall'arbitro per una sospetta posizione di fuorigioco di Manu Konè.
Ma successivamente il goal del centrocampista francese è stato invece convalidato in seguito a revisione al VAR.