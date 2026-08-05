Il primo derby Milan-Inter: Amorim lancia Leao e Goncalo Ramos, Stankovic per la conferma, Lautaro e Thuram fuori gioco

Gli occhi saranno puntati ovviamente su Rafa Leao, tra campo e futuro.

Il portoghese si è messo alle spalle un Mondiale non certamente entusiasmante e Amorim vuole subito lanciarlo titolare nel derby per capire la sua condizione fisica e soprattutto mentale.

Un test importante per il portoghese e per lo stesso Amorim, che comunque vorrebbe trattenerlo a Milano.

"Rafa è fortunato a essere in un club come il Milan, quindi dovrebbe essere felice. Io sento che è felice e motivato. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, ma sento che il gruppo è davvero unito"

Per Leao questo derby potrebbe essere quello di una nuova rinascita in rossonero, oppure essere ricordato, chissà, come l'ultima apparizione con la maglia del Milan. Dipende, quasi esclusivamente, tutto da lui.