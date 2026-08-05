Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Milan Inter Leao BisseckGetty Images
Marco Trombetta

Il primo derby Milan-Inter: Amorim lancia Leao e Goncalo Ramos, Stankovic per la conferma, Lautaro e Thuram fuori gioco

Serie A
Milan vs Inter
Milan
Inter
Amichevoli dei club

Cosa ci potrà dire il primo derby tra Milan e Inter in Australia: test importante per Amorim che ritrova tutti i reduci dal Mondiale, Chivu senza la 'ThuLa' ma con più certezze.

Pubblicità

Quando in campo si affrontano Milan e Inter non può essere mai solo e soltanto un'amichevole.

A Perth, in Australia, va in scena il primo derby stagionale e con lui arriveranno anche le prime risposte importanti per Amorim e Chivu.

Dal ritorno di Leao, all'esordio di Goncalo Ramos, fino alle assenze forzate di Lautaro e Thuram.

  • ADESSO TOCCA A LEAO

    Gli occhi saranno puntati ovviamente su Rafa Leao, tra campo e futuro.

    Il portoghese si è messo alle spalle un Mondiale non certamente entusiasmante e Amorim vuole subito lanciarlo titolare nel derby per capire la sua condizione fisica e soprattutto mentale.

    Un test importante per il portoghese e per lo stesso Amorim, che comunque vorrebbe trattenerlo a Milano.

    "Rafa è fortunato a essere in un club come il Milan, quindi dovrebbe essere felice. Io sento che è felice e motivato. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, ma sento che il gruppo è davvero unito"

    Per Leao questo derby potrebbe essere quello di una nuova rinascita in rossonero, oppure essere ricordato, chissà, come l'ultima apparizione con la maglia del Milan. Dipende, quasi esclusivamente, tutto da lui.

    • Pubblicità

  • LA PRIMA DI GONCALO RAMOS

    Oltre a Leao, si vedrà per la prima volta in campo con la maglia rossonera Goncalo Ramos, il nuovo numero 9 fortemente voluto da Amorim.

    L'ultima volta che i due hanno giocato insieme è stato in occasione di Portogallo-Croazia, decisa proprio da un'azione confezionata dall'assist di Leao e dal goal di testa di Ramos.

    Sull'ex PSG c'è soprattutto tanta curiosità su come possa impattare sul Milan in termini di incisività offensiva, quella che è mancata lo scorso anno con Allegri, è qualità della manovra.

    Amorim vuole subito calare i suoi assi nel test più importante per valutare a che livello è il suo Milan.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Aleksandar StankovicIstimewa

    LA CRESCITA DI STANKOVIC

    Lato Inter, invece, i riflettori sono puntati su Aleksandar Stankovic, che da vice Calhanoglu sta brillando e convincendo Chivu sempre di più.

    Contro il Manchester City, nell'ultima amichevole, è stato il migliore in campo. Personalità e giocate sempre intelligenti a dare dinamismo e qualità al centrocampo.

    Il derby sarà per lui un altro palcoscenico importante per guadagnarsi una conferma che ormai appare scontata, considerando che l'Inter ha pure rifiutato 40 milioni dal Brentford per il suo cartellino.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • SENZA LAUTARO E THURAM

    Ma se in casa Milan i reduci dal Mondiale sono tutti rientrati e a disposizione, non si può dire lo stesso per Chivu che si ritroverà ancora una volta senza Lautaro e Thuram e non soltanto per il derby.

    "Dubito che saranno pronti per la prima di campionato, vediamo quanto tempo servirà per rimetterli in campo, non vogliamo esporci a troppi rischi. Non è semplice", ha ammesso Chivu.

    Il peso dell'attacco sarà ancora una volta sulle spalle di Pio Esposito. Mentre Luis Henrique proverà a guadagnare punti rispetto a un Diouf che ha dimostrato di essere pronto a giocare come quinto a destra.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli dei club
Milan crest
Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT