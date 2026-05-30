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Juventus FC v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Il piano della Juventus sul mercato e le richieste di Spalletti dopo il vertice con Elkann e Comolli

Calciomercato
Juventus

Durante il vertice con Elkann e Comolli il tecnico ha ribadito le sue richieste sul mercato per rinforzare la Juventus. Il piano bianconero non cambia: servono esperienza, carattere e qualità.

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C'era grande attesa per il vertice sul futuro della Juventus.

Nella giornata di venerdì 29 maggio John Elkann ha incontrato Damien Comolli e Luciano Spalletti con l'obiettivo di programmare le prossime mosse sul mercato ma anche di appianare le divergenze tra i due.

Non è un mistero infatti che negli ultimi mesi tra l'amministratore delegato bianconero e l'allenatore ci siano state visioni differenti.

Dal vertice con Elkann sono invece emerse unità di intenti e una direzione chiara per il futuro della Juventus. Così come sono chiarissime le richieste di Spalletti.

  • ALISSON E ROBERTSON SFUMATI

    Il tecnico sarebbe rimasto deluso dal mancato arrivo di due giocatori che avrebbero notevolmente innalzato il livello di personalità all'interno dello spogliatoio bianconero.

    La Juventus, in realtà, aveva raggiunto un accordo di massima con Alisson ma il Liverpool non intende liberare il portiere brasiliano prima della scadenza del suo contratto fissata al 30 giugno 2027.

    Discorso diverso per Robertson, che era svincolato. In questo caso i bianconeri si sono mossi in ritardo rispetto al Tottenham e il terzino scozzese ha deciso di rispettare l'impegno preso con gli Spurs.

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  • UN GRANDE DIFENSORE

    Spalletti, oltre al portiere, avrebbe chiesto anche l'acquisto di un difensore più bravo nell'impostare l'azione da dietro rispetto a Bremer e Kelly.

    Il brasiliano peraltro ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro e potrebbe essere tra i sacrificabili, considerata età e rendimento delle ultime stagioni.

    Al suo posto Spalletti gradirebbe molto l'arrivo di Kim, suo ex giocatore ai tempi del Napoli. Il sudcoreano ha trovato pochissimo spazio al Bayern Monaco.

    Resta ovviamente da capire la posizione della società bavarese e l'eventuale richiesta economica per cedere Kim.

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  • QUALITÀ SULLA TREQUARTI

    Ormai definitivamente sfumato il sogno Bernardo Silva, Spalletti continua comunque a chiedere un giocatore di qualità sulla trequarti.

    Il tecnico ha più volte sottolineato negli ultimi mesi come alla sua Juventus manchi qualcuno un grado di saper uscire dagli spazi stretti col pallone tra i piedi nella zona più calda.

    Uno dei profili seguiti con maggiore attenzione sarebbe Brahim Diaz, ex Milan la cui posizione al Real Madrid con l'arrivo di Mourinho in panchina sarà tutta da verificare.

    Piace anche un altro ex Serie A che sta trovando poco spazio all'estero, ovvero Reijnders, che dopo un discreto avvio è un po' uscito dalle rotazioni del Manchester City.

    Ma anche in questo caso prima andranno capite le intenzioni del prossimo allenatore sull'olandese.

  • VLAHOVIC MA NON SOLO

    Infine eccoci al capitolo attaccante. Spalletti sponsorizza da tempo il rinnovo di Dusan Vlahovic, per cui al momento non si registrano passi in avanti significativi.

    Anche in caso di permanenza del serbo comunque alla Juventus dovrebbe arrivare un'altra prima punta.

    L'indiziato principale al momento è Randal Kolo Muani. Il francese, che aveva fatto benissimo nei suoi sei mesi in bianconero, al Tottenham ha perso fiducia e anche il treno per i Mondiali.

    Il PSG, ancora proprietario del suo cartellino, adesso vuole cederlo a titolo definitivo ma ha decisamente abbassato le richieste rispetto a un anno fa.

    Un'alternativa per la Juventus potrebbe tornare ad essere Jean-Philippe Mateta, anche lui francese e già accostato durante il mercato di gennaio sia ai bianconeri che al Milan.

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