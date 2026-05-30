Il piano della Juventus sul mercato e le richieste di Spalletti dopo il vertice con Elkann e Comolli

C'era grande attesa per il vertice sul futuro della Juventus.

Nella giornata di venerdì 29 maggio John Elkann ha incontrato Damien Comolli e Luciano Spalletti con l'obiettivo di programmare le prossime mosse sul mercato ma anche di appianare le divergenze tra i due.

Non è un mistero infatti che negli ultimi mesi tra l'amministratore delegato bianconero e l'allenatore ci siano state visioni differenti.

Dal vertice con Elkann sono invece emerse unità di intenti e una direzione chiara per il futuro della Juventus. Così come sono chiarissime le richieste di Spalletti.