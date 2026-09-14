Il paradosso Diouf all'Inter, brilla da esterno ma non ha cambiato idea: "L'obiettivo è tornare a centrocampo"

Questa sera, nel posticipo finale della quarta giornata di Serie A contro l'Udinese, Andy Diouf giocherà titolare. E lo farà sulla fascia destra del centrocampo a cinque dell'Inter. Come sempre.
Del resto è ormai quello il suo ruolo naturale, giusto? Sbagliato. Ed è stato lo stesso Diouf a spiegarlo a chiare lettere in un'intervista uscita sull'edizione odierna de L'Equipe.
Sì, l'ex Lens si è adattato alle esigenze di Chivu sia nella passata stagione che nella prima fase di quella attuale. E qualche segnale di apprezzamento l'ha dato. Ma la sua essenza rimane un'altra: è una mezzala e continua a sentirsi tale.
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