Il paradosso Diouf all'Inter, brilla da esterno ma non ha cambiato idea: "L'obiettivo è tornare a centrocampo"

“Non avrei mai pensato di giocare in questa posizione - ha detto Diouf - Partire titolare in partite come questa (martedì scorso contro il Real Madrid, ndr) e giocarne una dopo l'altra… Chi mi conosce sa che non sono un centrocampista ultradifensivo e rimane un po' sorpreso. Qui, da esterno di centrocampo, qualunque cosa accada, sei nella difesa a cinque. Non sei un attaccante".

Poi, ecco la rivelazione: la sua aspirazione continua a essere un'altra, ovvero tornare a fare la mezzala.

“Non mi sento né un terzino né un'ala. Il mio obiettivo è tornare a centrocampo, perché è lì che mi sono formato e dove mi sento più a mio agio. Rimango convinto di essere più adatto a quel ruolo. In Italia non mi conoscono ancora bene. Ma se giocare da esterno mi permetterà di avere più spazio e di affermarmi all'Inter, lo farò senza esitazione. Cerco di dare il massimo. Qualunque cosa accada, avrò imparato molto da questa esperienza".