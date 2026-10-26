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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Il Napoli perde altri pezzi in difesa: Badiashile e Spinazzola ko, il comunicato, i tempi di recupero e quante partite saltano

Serie A
Napoli
L. Spinazzola
B. Badiashile

Entrambi i calciatori azzurri si sono fatti male nel finale del match contro la Roma: ecco i dettagli sugli stop dopo gli esami strumentali.

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Altre due tegole sono cadute sulla testa di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha perso per infortunio sia Benoit Badiashile che Leonardo Spinazzola, andati ko nei minuti finali di Napoli-Roma. 

Ambedue hanno riportato delle lesioni muscolari, emerse dopo gli esami strumentali sostenuti oggi.

Problemi non di poco conto che priveranno gli azzurri di due pedine nel pacchetto arretrato per il prossimo ciclo di partite.


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  • IL COMUNICATO

    “Benoit Badiashile si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro. Nel corso dei minuti finali del match contro la RomaLeonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra."


  • QUANTE PARTITE SALTA BADIASHILE

    Il centrale difensivo ha rimediato una lesione di medio grado. Non si tratta di uno stop banale, con dei tempi di recupero di circa un mese o forse anche più. Il francese potrebbe rivedersi non prima di fine novembre, rischiando di saltare anche la trasferta di Champions contro il City di martedì di 24 novembre. 

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  • QUANTE PARTITE SALTA SPINAZZOLA

    Dovrebbe, invece, essere leggermente più breve il tempo necessario per rivedere in campo Spinazzola. L’esterno, che ha una lesione di basso grado, salterà certamente le gare di campionato con Monza e Juve, così come quella contro il Porto. Da capire se verrà rischiato prima della sosta nazionali contro la Lazio o se, invece, Allegri opterà per attendere la ripresa del campionato post pausa.


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  • A MONZA TORNA RRHAMANI

    A Monza, per fortuna del Napoli e di Allegri, tornerà Rrhamani. Il centrale ex Verona aveva saltato per un attacco febbrile il ritiro pre-gara contro la Roma, sedendo poi in panchina contro i giallorossi. Adesso, però, Rrhamani sarà costretto agli straordinari, a partire dall’impiego contro la formazione brianzola. 


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