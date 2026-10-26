Il Napoli perde altri pezzi in difesa: Badiashile e Spinazzola ko, il comunicato, i tempi di recupero e quante partite saltano

Altre due tegole sono cadute sulla testa di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha perso per infortunio sia Benoit Badiashile che Leonardo Spinazzola, andati ko nei minuti finali di Napoli-Roma.
Ambedue hanno riportato delle lesioni muscolari, emerse dopo gli esami strumentali sostenuti oggi.
Problemi non di poco conto che priveranno gli azzurri di due pedine nel pacchetto arretrato per il prossimo ciclo di partite.
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