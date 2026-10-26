Il Napoli perde altri pezzi in difesa: Badiashile e Spinazzola ko, il comunicato, i tempi di recupero e quante partite saltano

“Benoit Badiashile si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro. Nel corso dei minuti finali del match contro la RomaLeonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra."



