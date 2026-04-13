Il mondo di Bastoni si è rovesciato in poche settimane: tra prestazioni deludenti e voci di mercato, ora all'Inter non è più intoccabile

E se Alessandro Bastoni finisse in panchina per scelta tecnica nella prossima partita dell'Inter?

Lo scenario, clamoroso solo fino a qualche settimana fa, potrebbe diventare realtà nella gara casalinga che i nerazzurri giocheranno contro il Cagliari.

Le prestazioni offerte da Bastoni d'altronde non sono alla sua altezza ormai da tempo. E sul campo del Como la sua partita è durata 45', i peggiori giocati dall'Inter.

Ecco perché non è escluso che Chivu decida di concedergli un turno di riposo dopo settimane complicate anche sotto il profilo emotivo.