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Lelio Donato

Il mondo di Bastoni si è rovesciato in poche settimane: tra prestazioni deludenti e voci di mercato, ora all'Inter non è più intoccabile

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Considerato uno dei punti fermi dell'Inter fino alla sfida contro la Juventus, Bastoni dopo il caso Kalulu non si è più ripreso. Sostituito già durante l'intervallo a Como, il difensore resta al centro delle voci di mercato.

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E se Alessandro Bastoni finisse in panchina per scelta tecnica nella prossima partita dell'Inter?

Lo scenario, clamoroso solo fino a qualche settimana fa, potrebbe diventare realtà nella gara casalinga che i nerazzurri giocheranno contro il Cagliari.

Le prestazioni offerte da Bastoni d'altronde non sono alla sua altezza ormai da tempo. E sul campo del Como la sua partita è durata 45', i peggiori giocati dall'Inter.

Ecco perché non è escluso che Chivu decida di concedergli un turno di riposo dopo settimane complicate anche sotto il profilo emotivo.

  • LA SOSTITUZIONE CONTRO IL COMO

    Come detto la partita di Alessandro Bastoni contro il Como è durata solo quarantacinque minuti.

    Chivu infatti ha deciso di lasciarlo negli spogliatoi già all'intervallo inserendo subito al suo posto il sostituto naturale, ovvero Carlos Augusto.

    Nel primo tempo Bastoni era stato il peggiore di una difesa, quella nerazzurra, in evidente difficoltà nel contenere l'attacco del Como e in particolare Nico Paz.

    Le cose sono andate decisamente meglio nella ripresa quando tutta l'Inter ha alzato i giri del motore. Ma senza Bastoni.

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  • Alessandro Bastoni red card Bosnia ItalyGetty Images

    L'ESPULSIONE IN NAZIONALE

    Il momento negativo di Bastoni dura ormai da tempo. E le cose non sono andate meglio neppure in Nazionale, anzi.

    Il difensore nerazzurro, non al meglio fisicamente a causa di un duro contrasto con Rabiot nel derby, ha il merito di aver dato piena disponibilità a Gattuso per giocare entrambe le gare dei playoff.

    Ma se contro l'Irlanda del Nord era riuscito a cavarsela pur senza brillare, in Bosnia è stato protagonista negativo nell'eliminazione dell'Italia.

    Bastoni in quell'occasione ha infatti rimediato un rosso diretto nel finale del primo tempo lasciando gli Azzurri in dieci per tutta la ripresa. Un errore purtroppo pagato a carissimo prezzo.

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  • IL CASO KALULU PESA ANCORA

    Il periodo più nero che azzurro di Alessandro Bastoni è iniziato la sera del 14 febbraio quando, durante Inter-Juventus, il difensore si è guadagnato l'espulsione di Kalulu simulando un fallo che non c'era.

    Un gesto che è stato ripetutamente stigmatizzato da media e addetti ai lavori. E che ancora oggi costa a Bastoni i fischi di tutti i tifosi avversari quando l'Inter gioca in trasferta.

    Anche a Como il difensore nerazzurro in tal senso non è stato risparmiato nonostante le scuse pubbliche di qualche settimana fa per il comportamento antisportivo.

    Forse anche l'aspetto ambientale ha pesato nella scelta di Chivu che ha preferito sostituirlo dopo il primo tempo.

  • LE VOCI DALLA SPAGNA

    Tra problemi ambientali e fisici, i dati dicono che Bastoni non è più quello di inizio stagione.

    Negli ultimi due mesi Bastoni è stato sostituito ben cinque volte, ovvero le stesse di tutti i mesi precedenti tra le varie competizioni.

    E qualcuno si chiede se non sia meglio concedergli un turno di totale riposo per cercare di fargli ritrovare la serenità perduta in vista del finale di campionato.

    Il tutto mentre dalla Spagna continuano a rimbalzare, insistenti, le voci che vogliono il Barcellona sempre più deciso a sferrare l'attacco decisivo per strappare Bastoni all'Inter.

    I nerazzurri, dal canto loro, lo hanno sempre difeso e non vorrebbero privarsene se non per un'offerta davvero irrinunciabile.

    A meno che a spingere per la cessione non fosse proprio Bastoni, desideroso di cambiare aria e campionato dopo una stagione decisamente complicata.

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