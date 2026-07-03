Il Milan piomba su Gila: sorpasso su Atalanta e Napoli, pronti 30 milioni per la Lazio

Decisivo il blitz arrivato nella giornata di ieri, quando I rossoneri, che hanno raggiunto un accordo con il giocatore e il suo agente, hanno superato la concorrenza di Napoli e Atalanta. Il Milan punta a chiudere tra lunedì e martedì anche con i biancocelesti, avvicinandosi alla cifra richiesta, per l'ok del presidente Claudio Lotito.