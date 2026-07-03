Il Milan è a un passo dal secondo rinforzo importante di un calciomercato che è partito col botto. Dopo l'arrivo di Goncalo Ramos dal PSG per una cifra di 74 milioni di euro più bonus, ora il club rossonero è vicino all'acquisto di Mario Gila, difensore in uscita dalla Lazio.
Il Milan piomba su Gila: sorpasso su Atalanta e Napoli, pronti 30 milioni per la Lazio
LE CIFRE
Secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa è in chiusura: operazione da 25 milioni di euro più 5 di bonus per la Lazio, mentre per il difensore classe 2000 è pronto un contratto da 4 milioni più bonus per 5 anni
BEFFATE NAPOLI E ATALANTA
Decisivo il blitz arrivato nella giornata di ieri, quando I rossoneri, che hanno raggiunto un accordo con il giocatore e il suo agente, hanno superato la concorrenza di Napoli e Atalanta. Il Milan punta a chiudere tra lunedì e martedì anche con i biancocelesti, avvicinandosi alla cifra richiesta, per l'ok del presidente Claudio Lotito.
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LA RICHIESTA DI AMORIM
La scelta dello spagnolo si inserisce nella costruzione del nuovo Milan di Amorim. Dopo un investimento pesante sull’attacco con Ramos, il club rossonero lavora sulla linea difensiva e punta a consegnare all’allenatore un giocatore pronto per diventare subito una pedina stabile, il centrale richiesto per dare più solidità alla nuova squadra.
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