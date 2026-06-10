Il messaggio di Glasner per il Milan: "Futuro? Tutto deve essere perfetto o non se ne fa nulla"

Oliver Glasner rompe definitivamente il silenzio e scioglie gli indugi sull'interesse da parte del Milan, con una trattativa che va avanti da giorni per farlo diventare il tecnico del nuovo corso rossonero, nonché successore di Massimiliano Allegri sulla panchina del club di Via Aldo Rossi.

L'ex allenatore del Crystal Palace è stato intercettato - come ricorda La Gazzetta dello Sport - da due quotidiani austriaci, Kronen e Oberösterreichischen Nachrichten, e ha risposto ad alcune domande riguardanti il suo futuro.

Glasner è stato intercettato a Mehrnbach, un paesino di circa 2.200 mila abitanti in Alta Austria, dove ieri ha giocato a tennis e qui di seguito proponiamo le sue dichiarazioni e lo stato dell'arte dell'operazione con la società meneghina.