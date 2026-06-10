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Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
Redazione Goal

Il messaggio di Glasner per il Milan: "Futuro? Tutto deve essere perfetto o non se ne fa nulla"

Milan
Calciomercato
O. Glasner

L'allenatore rompe definitivamente il silenzio e lancia un messaggio chiarissimo sul futuro.

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Oliver Glasner rompe definitivamente il silenzio e scioglie gli indugi sull'interesse da parte del Milan, con una trattativa che va avanti da giorni per farlo diventare il tecnico del nuovo corso rossonero, nonché successore di Massimiliano Allegri sulla panchina del club di Via Aldo Rossi.

L'ex allenatore del Crystal Palace è stato intercettato - come ricorda La Gazzetta dello Sport - da due quotidiani austriaci, Kronen Oberösterreichischen Nachrichten, e ha risposto ad alcune domande riguardanti il suo futuro.

Glasner è stato intercettato a Mehrnbach, un paesino di circa 2.200 mila abitanti in Alta Austria, dove ieri ha giocato a tennis e qui di seguito proponiamo le sue dichiarazioni e lo stato dell'arte dell'operazione con la società meneghina.

  • LE SUE PAROLE SUL FUTURO

    Glasner parla immediatamente del suo futuro, nelle parole tradotte da La Rosea: "È molto bello che, da quando ho annunciato la fine del mio contratto con il Crystal Palace, i media mi abbiano collegato con quasi tutti i club. Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. Quando arriverà il momento, lo annuncerò. E per essere finalmente pronto per un nuovo club, tutto deve essere perfetto. Bisogna avere una buona sensazione: se non c'è, non si fa nulla".

    Un segnale chiaro in direzione Milano: solamente alle giuste condizioni, l'affare andrà in porto, dopo l'incontro avuto con la proprietà nel corso degli scorsi giorni. Nel frattempo, lo stesso tecnico ha rifiutato il Feyenoord.

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  • I MONDIALI

    Oltre al futuro, anche un'opinione fornita sui Mondiali: "Ovviamente guarderò le partite, soprattutto quelle dell'Austria. Mi alzo sempre presto alle 6, a fare colazione con mia figlia, ma quelle delle 4 di notte sono un po' troppo presto anche per me... Tutto sommato, 104 partite mi sembrano troppe. Vedo buone chance per l'Austria di conquistare i sedicesimi come seconda nel gruppo. Credo dovrebbe vincere la Francia, ma non ne sono sicuro. Vedo bene anche la Spagna e poi il clima avrà conseguenze: tranne la Germania nel 2014, nessuna europea è mai riuscita a vincere un Mondiale in Sudamerica. Quindi, aggiungo l'Argentina".

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  • COSA FA ADESSO

    Oliver Glasner parla anche di ciò che ha intenzione di fare nei prossimi giorni e di ciò che ha fatto dal giorno del suo addio al Crystal Palace: "Ho passato le scorse settimane con la mia famiglia in vacanza. Ora ho un sacco di cose a recuperare, compresi l'appuntamento con il mio fiscalista e un pranzo con gli amici fissato tre anni fa. Un mio ex compagno di scuola ha organizzato un torneo di golf e parteciperò".

  • LA TRATTATIVA COL MILAN

    Ma cosa filtra sul Milan dunque?

    Glasner ha messo il Milan in cima alla lista delle preferenze ed esisterebbe già un principio di accordo fra le parti sulla base di un contratto da due anni a 3,5 milioni di euro più bonus. Sempre La Gazzetta dello Sport fa capire che, prima di procedere all'assalto finale per la nomina come allenatore rossonero, Gerry Cardinale vuole individuare e definire il direttore dell'area tecnica.

    Si attendono novità, ma questa è la settimana decisiva per il futuro del Milan.

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