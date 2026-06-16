Il Lecce riscatta Camarda a titolo definitivo: ecco fino a quando il Milan potrà controriscattarlo

Come riporta un comunicato ufficiale del club salentino, il Lecce ha provveduto ad esercitare il diritto di opzione a 3 milioni di euro per l'attaccante classe 2008 Francesco Camarda. Il giovane calciatore, cresciuto nelle giovanili del Milan, è reduce da una stagione nella quale ha disputato 21 partite in Serie A e ha realizzato un goal. La seconda metà di stagione è stata però contraddistinta da un'operazione alla spalla che lo ha tenuto ai box per diversi mesi.



