Come riporta un comunicato ufficiale del club salentino, il Lecce ha provveduto ad esercitare il diritto di opzione a 3 milioni di euro per l'attaccante classe 2008 Francesco Camarda. Il giovane calciatore, cresciuto nelle giovanili del Milan, è reduce da una stagione nella quale ha disputato 21 partite in Serie A e ha realizzato un goal. La seconda metà di stagione è stata però contraddistinta da un'operazione alla spalla che lo ha tenuto ai box per diversi mesi.
Il Lecce riscatta Camarda a titolo definitivo: ecco fino a quando il Milan potrà controriscattarlo
IL COMUNICATO
Questa la nota diffusa dal Lecce, che specifica anche la possibilità da parte del Milan di esercitare l'opzione di contro-riscatto entro i termini stabiliti: "L’U.S. Lecce comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda dall’A.C. Milan, che ha la facoltà di esercitare la contro-opzione dal 18 al 20 giugno". Se il Lecce ha dovuto versare 3 milioni di euro per il riscatto di Camarda, il Milan ne dovrà pagare solo uno in più per riavere il pieno controllo sul classe 2008.
I NUMERI DI CAMARDA AL MILAN
Con la maglia rossonera, Francesco Camarda è diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A all'età di 15 anni e 260 giorni nella partita contro la Fiorentina della stagione 2023/2024. Ha disputato in totale 16 partite con la formazione rossonera, di cui 4 in Champions League, e altre 20 (con 7 reti all'attivo) in Serie C con Milan Futuro. Il suo contratto col Milan, se riportato alla base, scade il 30 giugno 2028.
- PubblicitàPubblicità