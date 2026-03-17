Il fattore Rabiot per ripartire in campionato: con il francese è un altro Milan

Senza Rabiot, come detto, è spesso un altro Milan. Un dato che rimarca la centralità del francese, ma anche il rendimento poco all’altezza di chi lo ha sostituito. Contro la Lazio è toccato a Jashari e il belga nell’occasione ha deluso (contro il Como invece aveva fornito segnali incoraggianti): l’ex Bruges non è una mezzala di inserimento come Rabiot, ma ha caratteristiche più di palleggio che nel match dell’Olimpico non hanno pagato.