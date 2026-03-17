Il fattore Rabiot per ripartire in campionato: con il francese è un altro Milan

“La cosa su cui bisogna essere realisti è che ci metti tanto per costruire, ma poco per distruggere: dobbiamo stare concentrati sul Torino”.Il messaggio lanciato da Allegri subito dopo il ko contro la Lazio non lascia spazio a interpretazioni.
Dopo un ottimo campionato disputato fino a questo momento, adesso il Milan deve scongiurare crolli psicologi evitando di dilapidare il vantaggio maturato sul quinto posto occupato dalla Juventus, oggi distante sette punti.
Necessario dunque ripartire subito, affidandosi agli uomini che al momento offrono più garanzie: da Maignan a Modric fino Rabiot. Ed è proprio il ritorno del francese dopo la squalifica che permette ad Allegri di dormire sonni più tranquilli. Con lui in campo infatti è tutto un altro Milan.