Il derby Milan-Inter visto con l'Haier Cam di Doveri e il non rigore di Ricci: "Già controllato, niente"

Milan-Inter ha lasciato in eredità l'avvicinamento rossonero al primo posto dei rivali, ma anche qualche episodio polemico. Come c'era da aspettarsi, considerando la delicatezza e l'importanza di un derby di altissima classifica.

Se il goal decisivo di Estupinan è arrivato nel corso del primo tempo, gli episodi da moviola si sono verificati nei minuti conclusivi della partita. Due, in particolare: un non goal di Carlos Augusto e poi l'ormai celebre episodio del tocco di braccio di Ricci in area di rigore, considerato non punibile dall'arbitro Doveri e dal VAR.

Il giorno dopo Milan-Inter, la Serie A ha così divulgato le principali immagini catturate dall'Haier Cam, la telecamera con la visuale dell'arbitro, con tanto di dialoghi con i calciatori. E ha svelato che cosa si sono detti i protagonisti in campo negli ultimi concitatissimi minuti di partita.