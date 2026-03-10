Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Milan Inter Haier CamGetty Images
Stefano Silvestri

Il derby Milan-Inter visto con l'Haier Cam di Doveri e il non rigore di Ricci: "Già controllato, niente"

La Serie A ha divulgato le immagini catturate dalla prospettiva del direttore di gara. Sul goal non concesso a Carlos Augusto: "Ho fischiato un'ora prima".

Pubblicità

Milan-Inter ha lasciato in eredità l'avvicinamento rossonero al primo posto dei rivali, ma anche qualche episodio polemico. Come c'era da aspettarsi, considerando la delicatezza e l'importanza di un derby di altissima classifica.

Se il goal decisivo di Estupinan è arrivato nel corso del primo tempo, gli episodi da moviola si sono verificati nei minuti conclusivi della partita. Due, in particolare: un non goal di Carlos Augusto e poi l'ormai celebre episodio del tocco di braccio di Ricci in area di rigore, considerato non punibile dall'arbitro Doveri e dal VAR.

Il giorno dopo Milan-Inter, la Serie A ha così divulgato le principali immagini catturate dall'Haier Cam, la telecamera con la visuale dell'arbitro, con tanto di dialoghi con i calciatori. E ha svelato che cosa si sono detti i protagonisti in campo negli ultimi concitatissimi minuti di partita.

  • IL NON GOAL DI CARLOS AUGUSTO

    L'episodio con protagonista Carlos Augusto, che al 93' devia in rete un pallone crossato dalla bandierina da Dimarco, non può nemmeno definirsi un goal annullato. Semplicemente perché Doveri fischia appena dopo che l'esterno italiano ha fatto partire il calcio d'angolo.

    L'Haier Cam mostra un Dumfries portarsi disperato in direzione di Doveri, con le mani sul volto, in stile Urlo di Munch. Ma è tutto inutile: l'angolo a favore dell'Inter deve essere ribattuto.

    • Pubblicità

  • "HO FISCHIATO UN'ORA PRIMA"

    Proprio questa è la spiegazione di Doveri nei confronti dello stesso Carlos Augusto, pure lui inizialmente perplesso per la decisione: "Ho fischiato un'ora prima". Una frase che il direttore di gara ripete anche ai suoi compagni. I quali, a onor del vero, non protestano più di tanto e tornano a sistemarsi in area di rigore in attesa di un nuovo cross di Dimarco.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'EPISODIO DI RICCI

    Quanto all'episodio che così tanto ha fatto parlare, ovvero il tocco di braccio di Ricci sull'appoggio di petto di Dumfries, Doveri è categorico e fa capire immediatamente ai giocatori dell'Inter - e pure del Milan - di aver giudicato regolare l'episodio.

    "Niente, niente", urla il fischietto romano ai calciatori, esortandoli a proseguire l'azione senza indicare il dischetto del rigore.

  • "GIÀ CONTROLLATO, NIENTE"

    La conferma di come il check VAR sia stato particolarmente rapido, e di come il movimento di Ricci sia stato considerato naturale e a ritrarre il braccio, arriva subito dopo dallo stesso Doveri: "Già controllato, niente".

    Ogni speranza dell'Inter di ottenere un rigore in extremis, dunque, si spegne con queste tre parole di Doveri. E il derby va al Milan, che si porta a -7 dal primo posto e torna a crederci un po' di più.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
0