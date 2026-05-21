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MirettiGetty Images
Lelio Donato

Il Como si prepara all'Europa, deve comprare giocatori italiani per le liste: nel mirino c'è Miretti che può lasciare la Juventus

Calciomercato
Como

La società lariana inizia a preparare le mosse sul prossimo mercato e deve comprare giocatori formati in Italia per le liste UEFA, tra i profili monitorati dal Como c'è anche Fabio Miretti della Juventus.

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Europa League o Champions League cambia poco per il Como, che durante l'estate sarà comunque obbligato a inserire parecchi giocatori italiani o formati in Italia.

Nella lista da presentare all'UEFA per la prossima stagione, infatti, andranno riempiti quattro slot destinati ai talenti cresciuti in un vivaio italiano. A cui aggiungerne altri quattro formati direttamente nel settore giovanile del club.

E secondo 'La Gazzetta dello Sport' tra i profili italiani seguiti con maggiore attenzione dal Como ci sarebbe Fabio Miretti della Juventus.

  • PERCHÈ IL COMO PENSA A MIRETTI

    La coperta del Como ad oggi è particolarmente corta un po' in tutti i reparti anche per prescia scelta di Fabregas.

    Ma è ovvio che l'impegno europeo costringerà il club ad allungare la rosa, in particolare a centrocampo dove attualmente il Como può contare su Da Cunha, Perrone e il giovane Lahdo mentre Sergi Roberto è in scadenza.

    Certo in caso di necessità Fabregas può arretrare Caqueret o Baturina. Ma l'eventuale acquisto di Miretti sarebbe funzionale sia dal punto di vista tecnico che delle liste.

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  • LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS SU MIRETTI

    Fabio Miretti è rientrato alla Juventus la scorsa estate dopo l'esperienza in prestito al Genoa.

    Ma il suo rendimento in questa stagione non è stato all'altezza delle aspettative anche perché di fatto ha trovato pochissimo spazio sia con Tudor che con Spalletti.

    Già a gennaio peraltro Miretti sembrava tra i possibili partenti quando si era palesato l'interesse di Bologna e Lazio. Ma alla fine è rimasto alla Juventus.

    Juventus che ora invece è disposta a valutare una sua cessione a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro.

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  • POCHE PRESENZE IN BIANCONERO

    Ma com'è andata nel dettaglio la stagione di Miretti alla Juventus?

    Dopo l'infortunio subito durante la preparazione estiva che gli ha fatto saltare le prime partite ufficiali, Miretti è tornato a disposizione a fine ottobre.

    Per lui solo una manciata di partite da titolare tra campionato, Coppa Italia e Champions League. In totale sono comunque trenta le presenze stagionali con un goal realizzato, contro il Sassuolo, e tre assist.

    Spalletti, che da inizio marzo gli ha concesso pochissimi spezzoni di gara, vede Miretti soprattutto come trequartista più che come regista o mezzala.

  • GLI ALTRI ITALIANI PER IL COMO

    L'eventuale acquisto di Miretti, ovviamente, non basterebbe al Como per risolvere il problema della lista UEFA.

    Nel mirino del club lariano ci sarebbero quindi altri giocatori italiani giovani e dal costo non proibitivo. Tra questi, secondo 'La Gazzetta dello Sport', spiccano due difensori.

    Stiamo parlando di Marcandalli del Genoa, valutato circa 12 milioni di euro e paragonato da De Rossi al primo Rudiger, e Comuzzo della Fiorentina che invece potrebbe lasciare i viola per circa 20 milioni di euro.

    Il presidente del Como, Suwarso, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' sui giocatori italiani aveva dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca di italiani. La prima stagione in A ne abbiamo comprati quattro. Il problema è che sono molto costosi e non possiamo pagarli in modo dilazionato. Stiamo crescendo quattro o cinque giovani che spero presto possano fare il salto in prima squadra”.

    E poi aveva anche fatto qualche nome: "Certo che me ne piacciono tanti, Orsolini, Bastoni, Dimarco... ma non ce li possiamo permettere. Anche Venturino è forte, Cambiaghi, Pellegrini della Lazio”.


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