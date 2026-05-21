Il Como si prepara all'Europa, deve comprare giocatori italiani per le liste: nel mirino c'è Miretti che può lasciare la Juventus

Europa League o Champions League cambia poco per il Como, che durante l'estate sarà comunque obbligato a inserire parecchi giocatori italiani o formati in Italia.
Nella lista da presentare all'UEFA per la prossima stagione, infatti, andranno riempiti quattro slot destinati ai talenti cresciuti in un vivaio italiano. A cui aggiungerne altri quattro formati direttamente nel settore giovanile del club.
E secondo 'La Gazzetta dello Sport' tra i profili italiani seguiti con maggiore attenzione dal Como ci sarebbe Fabio Miretti della Juventus.