Il Como si prepara all'Europa, deve comprare giocatori italiani per le liste: nel mirino c'è Miretti che può lasciare la Juventus

L'eventuale acquisto di Miretti, ovviamente, non basterebbe al Como per risolvere il problema della lista UEFA.

Nel mirino del club lariano ci sarebbero quindi altri giocatori italiani giovani e dal costo non proibitivo. Tra questi, secondo 'La Gazzetta dello Sport', spiccano due difensori.

Stiamo parlando di Marcandalli del Genoa, valutato circa 12 milioni di euro e paragonato da De Rossi al primo Rudiger, e Comuzzo della Fiorentina che invece potrebbe lasciare i viola per circa 20 milioni di euro.

Il presidente del Como, Suwarso, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' sui giocatori italiani aveva dichiarato: “Siamo sempre alla ricerca di italiani. La prima stagione in A ne abbiamo comprati quattro. Il problema è che sono molto costosi e non possiamo pagarli in modo dilazionato. Stiamo crescendo quattro o cinque giovani che spero presto possano fare il salto in prima squadra”.

E poi aveva anche fatto qualche nome: "Certo che me ne piacciono tanti, Orsolini, Bastoni, Dimarco... ma non ce li possiamo permettere. Anche Venturino è forte, Cambiaghi, Pellegrini della Lazio”.



