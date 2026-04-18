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FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Il capocannoniere di Serie A con meno di 20 reti? Può succedere per la prima volta nella storia

Serie A
Roma vs Atalanta
Roma
Atalanta
D. Malen
L. Martinez

Nei campionati di Serie A a 20 squadre il marcatore principe ha sempre segnato almeno 20 reti, ma nell'attuale stagione c'è il rischio di una prima volta che riflette quanto poco si segni nel massimo livello italiano.

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Quando si parla di bomber, la necessità principale è che sia uno da '20 goal'. Ovvero un giocatore in grado di trascinare la propria squadra, lottando per vincere la classifica marcatori della Serie A. Nella storia del massimo livello italiano tutti i capocannonieri del torneo hanno sempre segnato questo minimo numero di reti, spesso andando anche a superare quota 30. Ora, però, quel numero cardine è a rischio.

Nel 2025/2026, con Lautaro infortunato e ai box anche per le prossime partite e i colleghi che hanno al massimo raggiunto quota 12 goal (quattro in meno rispetto al primatista argentino), potrebbe esserci una prima volta. Una prima volta in cui il capocannoniere della Serie A (a venti squadre) non raggiunge almeno venti reti in stagione.

Un dato allarmante in termini di marcature, che riflette quanto poco si segni nell'attuale Serie A. Il campionato italiano è sempre stato poco prolifico rispetto a Premier League, Liga, Bundesliga, Ligue 1 e gli altri tornei europei, ma il 2025/2026 ha ulteriormente abbassato l'asticella. Mancano i goal e mancano i giocatori in grado di segnare, un mix che non ha eguali negativi in Europa.

  • CINQUE GIORNATE AL TERMINE

    I migliori marcatori della Serie A hanno cinque o sei giornate per raggiungere quota venti. Lautaro dovrebbe saltare anche il 34esimo turno e potrebbe scendere in campo per il match interno contro il Parma del 35esimo, dunque con appena quatto turni per arrivare alla fatidica cifra. Sulla carta l'argentino potrebbe tranquillamente raggungerla, ma non è neanche detto che possa tornare in campo nei tempi previsti, considerando il Mondiale sempre più vicino e uno Scudetto oramai nelle mani dell'Inter.

    Se Lautaro guida la graduatoria con 16 goal, a 11 c'è Nico Paz, sceso in campo nel 33esimo turno contro il Sassuolo alla pari del compagno Douvikas, a 11 come Thuram, in goal contro il Cagliari nell'anticipo della 33esima giornata.

    A dieci reti figurano anche Yildiz e Davis, out per il 33esimo turno, Hojlund del Napoli e soprattutto Malen. Quest'ultimo è il miglior attaccante della Serie A in termini di media realizzativa, considerando l'arrivo in Serie A solamente a gennaio. Continuando a questo ritmo l'olandese potrebbe prendersi la vetta della graduatoria e persino puntare a quota venti. Difficile, ma non impossibile.

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  • IL RECORD NEGATIVO

    Dal 2004/2005 la Serie A conta nuovamente 20 squadre come in diverse annate degli anni '40 e '50. In questo ventennio tutti i capocannonieri hanno superato quota 20 reti, ma c'è chi lo ha fatto per pochissimo.

    Parliamo di Alex Del Piero, capocannoniere con 21 reti nel 2007/2008 davanti al compagno di squadra Trezeguet a 20, di Immobile nel 13/14 con 22 (Toni secondo a 20) e del duo Icardi-Toni nel 2015 nuovamente con 22 goal, davanti al terzo classificato Tevez fermatosi a 20.

    Durante gli anni '40 e '50 con la Serie A a venti squadre, il miglior marcatore ha sempre segnato almeno 26 goal.

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  • I CAMPIONATI ESTERI

    I migliori marcatori dei campionati esterni di punta lottano per conquistare la Scarpa d'Oro, ragion per cui il numero di reti segnate è già ora, a un mese dalla fine della stagione, oltre quota 20.

    Il re assoluto è Kane, in grado di mettere insieme 31 reti, con Mbappè a 23 e Haaland a 22. Hanno già superato le venti reti anche altri rappresentanti di Liga e Premier, ovvero Muriqi che conta 21 goal con la maglia del Maiorca e Igor Thiago del Brentford, fin qui allo stesso livello dell'ex laziale.

    Il caso più simile all'Italia è la Francia, i cui capocannonieri sono Lepaul e Panichelli a quota 16 goal. A differenza della Serie A, però, parliamo di un torneo a 18 squadre, in cui i giocatori con almeno quindici reti sono già tre, visto lo score di Greenwood (proprio 15).

  • LA MEDIA GOAL IN SERIE A

    In Italia scarseggiano i bomber, come riflesso di un difficile rapporto generale con i goal. La media goal per partita di Serie A è di appena 2.45 per incontro, lontana dalla media degli altri grandi tornei.

    In Premier League si conta una media di 2.73, mentre in Ligue 1 di 2.77. La Liga è più vicina alla Serie A con un totale di 2.69, mentre la Bundesliga è il campionato dove si segna di più, visto l'incredibile 3.20 ottenuto fin qui.

    Nonostante la Serie A non sembri poi così lontana da Inghilterra, Spagna e Francia, la media goal risulta essere comunque la peggiore, sopratutto per la quantità di gare senza nessuna rete segnata.


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