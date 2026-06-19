Lutto nel mondo del calcio, nella notte si è spento Igor Protti. L'ex attaccante aveva 58 anni e stava combattendo da tempo con un tumore al colòn che successivamente si era diffuso anche alle vertebre. Ad annunciare la morte è la famiglia attraverso un post sui canali social: "Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo:
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Igor Protti è morto a 58 anni, l'ultimo messaggio: "Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale"
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L'ULTIMO MESSAGGIO DI PROTTI
'Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale.
Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato.
Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato.
Sperando che sia un arrivederci e non un addio'.