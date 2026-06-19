Igor Protti è morto a 58 anni, l'ultimo messaggio: "Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale"

'Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale.

Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato.

Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato.

Sperando che sia un arrivederci e non un addio'.