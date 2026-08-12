La Lazio si sta lanciando con forza sul mercato per cercare di accontentare le richieste di Gennaro Gattuso. Chiuso quasi definitivamente il colpo Davide Frattesi con l'Inter, nella ricerca della punta con tanti goal nelle gambe da aggiungere alla rosa, il club biancoceleste sta pensando proprio ad un ex-Inter: Mauro Icardi
Icardi alla Lazio, i biancocelesti vogliono provare a fare il colpo a costo zero
ANCORA FERMO E LIBERO A ZERO
Icardi è ufficialmente svincolato. Il bomber argentino è rimasto senza contratto dopo lo stop alla trattativa per il rinnovo dell'accordo che scadeva lo scorso 30 giugno con il Galatasaray e per cui, fino all'ultimo c'era la speranza di trovare un'intesa. La richiesta di un ingaggio ancora monstre rispetto ai 10 milioni percepiti fino all'ultimo in Turchia frenò l'affare e ora l'ex-Inter è alla ricerca di un nuovo club.
SI ALLENA DA SOLO FRA UNA POLEMICA E L'ALTRA
Icardi si sta tenendo in forma da solo, anche se nelle ultime settimane è stato su tutte le pagine dei giornali scandalistici argentini per la definitiva rottura con la storica ex Wanda Nara per la gestione delle figlie (il caso dei passaporti rubati e la mancata firma per rifarli è di dominio pubblico).
Fra una polemica e l'altra, comprese quelle sui dubbi sulla sua condizione fisica e sul recupero dall'ultimo infortunio al ginocchio, continua a sperare in un nuovo contratto e, da tempo, ha dato la sua apertura ad un ritorno in Italia, campionato in cui è esploso con la maglia nerazzurra addosso.
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TENTATIVO LAZIO
E secondo quanto riportato da Sky Sport in queste ore la Lazio sta pensando di provare a percorrere questa pazza idea e consegnare nelle mani di Gattuso un bomber d'area di rigore che, se starà bene, potrebbe ancora essere al top in Italia.
Certo, alle pretese economiche fatte con il Galatasaray la Lazio non ha ovviamente margine di manovra, ma a condizioni molto più favorevoli il contatto odierno potrebbe anche dare risvolti clamorosi. La tempistica, a 20 giorni dalla fine del mercato, può fare molto.
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