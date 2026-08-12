Icardi alla Lazio, i biancocelesti vogliono provare a fare il colpo a costo zero

Icardi si sta tenendo in forma da solo, anche se nelle ultime settimane è stato su tutte le pagine dei giornali scandalistici argentini per la definitiva rottura con la storica ex Wanda Nara per la gestione delle figlie (il caso dei passaporti rubati e la mancata firma per rifarli è di dominio pubblico).

Fra una polemica e l'altra, comprese quelle sui dubbi sulla sua condizione fisica e sul recupero dall'ultimo infortunio al ginocchio, continua a sperare in un nuovo contratto e, da tempo, ha dato la sua apertura ad un ritorno in Italia, campionato in cui è esploso con la maglia nerazzurra addosso.