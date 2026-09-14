Icardi alla Lazio è possibile? Quanto guadagna l'ex interista, la sua volontà e cosa cambia con Pinamonti

Icardi ha aperto alla Lazio anche per un semplice motivo: siamo arrivati a metà settembre, la stagione è iniziata ormai da quasi un mese e lui una squadra ancora non l'ha trovata.

Chi era convinto di vedere l'argentino rimettersi immediatamente in pista dopo la separazione col Galatasaray, insomma, si è dovuto ricredere. Lui stesso, con ogni probabilità, era sicuro che i tempi per trovare una nuova sistemazione sarebbero stati più rapidi.

E invece non è stato così. Il mondo del calcio è andato avanti e Icardi è rimasto fermo. O meglio: ha continuato ad allenarsi, ma da solo. Con tutte le conseguenze negative del caso, pensando al mancato svolgimento di un precampionato in gruppo e all'inserimento in una rosa a stagione in corso.