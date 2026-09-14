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Mauro Icardi of Galatasaray celebrates after scoringGetty Images
Stefano Silvestri

Icardi alla Lazio è possibile? Quanto guadagna l'ex interista, la sua volontà e cosa cambia con Pinamonti

Calciomercato
Serie A
Lazio
M. Icardi

L'argentino è ancora svincolato e nelle ultime ore si è tornati a parlare in maniera concreta di un suo possibile ritorno in Italia. Ma si può fare davvero?

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10 punti su 12 in classifica, il momentaneo primo posto in attesa di Como, Roma e Inter, un entusiasmo che non si percepiva da tempo. Ma la Lazio non vuole fermarsi. Neppure sul mercato.

Come rivelato da Sky Sport, nel radar biancoceleste è tornata una vecchia conoscenza del nostro campionato: Mauro Icardi. Giocatore che alla Lazio era già stato accostato qualche settimana fa, durante il mese di agosto, senza che i contatti avessero portato a particolari sviluppi.

Ora Icardi e la Lazio sono tornati a parlarsi per mezzo dell'agente del calciatore. L'ex nerazzurro è ancora svincolato dopo l'addio per fine contratto al Galatasaray e arriverebbe a Roma a parametro zero. Ma si può fare davvero?


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    La novità, rispetto ad agosto, è sostanzialmente una: Icardi ha aperto al trasferimento alla Lazio, che naturalmente lo porterebbe a Roma senza dover spendere un solo euro di cartellino.

    L'ex nerazzurro, insomma, sembra essere più possibilista riguardo allo scenario di indossare la maglia biancoceleste ed essere allenato da Gattuso. E questo è già un primo passo.

    Non solo: sempre secondo Sky, tra oggi e domani sono in programma altri contatti anche con lo stesso Gattuso, anche lui pienamente "dentro" l'operazione.

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  • Mauro IcardiGetty

    ANCORA SENZA SQUADRA

    Icardi ha aperto alla Lazio anche per un semplice motivo: siamo arrivati a metà settembre, la stagione è iniziata ormai da quasi un mese e lui una squadra ancora non l'ha trovata.

    Chi era convinto di vedere l'argentino rimettersi immediatamente in pista dopo la separazione col Galatasaray, insomma, si è dovuto ricredere. Lui stesso, con ogni probabilità, era sicuro che i tempi per trovare una nuova sistemazione sarebbero stati più rapidi.

    E invece non è stato così. Il mondo del calcio è andato avanti e Icardi è rimasto fermo. O meglio: ha continuato ad allenarsi, ma da solo. Con tutte le conseguenze negative del caso, pensando al mancato svolgimento di un precampionato in gruppo e all'inserimento in una rosa a stagione in corso.

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  • QUANTO GUADAGNA ICARDI

    E qui si arriva alla vera nota dolente: l'ingaggio di Icardi. L'argentino guadagnava uno stipendio attorno ai 10 milioni netti l'anno al Galatasaray, cifra alla quale, evidentemente, la Lazio non può avvicinarsi.

    Sarà necessario, insomma, che le parti si vengano incontro se davvero vorranno chiudere l'operazione. Che la Lazio faccia uno sforzo economico, ma che uno sforzo - al ribasso, stavolta - lo faccia anche Icardi.

    Quest'ultimo, secondo quanto rimbalzato dalla Turchia, avrebbe rifiutato un'offerta di 5 milioni netti l'anno per rinnovare col Galatasaray. Le proposte di altri club erano inferiori a questa cifra e non sarebbero state prese in considerazione dal calciatore.

    La Lazio stessa, all'epoca, avrebbe offerto due milioni di euro trovando il "no" di Icardi. Attualmente il più pagato della rosa di Gattuso è Mattia Zaccagni, che percepisce circa 5 milioni e mezzo lordi.

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  • Pinamonti LazioGetty Images

    COSA CAMBIA PER PINAMONTI

    Da un punto di vista tecnico, Icardi è visto come un'opportunità di mercato. Nel senso che, appunto, la Lazio deve "solo" convincere lui e il suo agente, senza dover trattare con un club proprietario del suo cartellino.

    Si dirà: ma Gattuso un centravanti ce l'ha già. Giusto: è Andrea Pinamonti, arrivato dal Sassuolo agli sgoccioli del mercato estivo. Oltre a Tijjani Noslin, che però ha caratteristiche diverse dall'ex neroverde, più da falso nove se non da esterno, anche se proprio lui sabato ha segnato una delle due reti al Milan.

    Attualmente il titolare nel tridente della Lazio è proprio Pinamonti, inizialmente in panchina col Milan per un acciacco a una caviglia. Ma è evidente come l'arrivo di Icardi metterebbe Gattuso di fronte a un (dolce) dilemma.

    Insomma, dall'alto della sua qualità e del suo prestigio Icardi avrebbe tutte le carte in regola per diventare il nuovo 9 titolare della Lazio. Costantemente insidiato da Pinamonti, certo, specialmente se dovesse mostrare una forma fisica approssimativa. Ma con lui la rosa biancoceleste, già protagonista di un ottimo avvio di campionato, alzerebbe clamorosamente il livello.

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