Icardi alla Lazio è possibile? Quanto guadagna l'ex interista, la sua volontà e cosa cambia con Pinamonti

10 punti su 12 in classifica, il momentaneo primo posto in attesa di Como, Roma e Inter, un entusiasmo che non si percepiva da tempo. Ma la Lazio non vuole fermarsi. Neppure sul mercato.
Come rivelato da Sky Sport, nel radar biancoceleste è tornata una vecchia conoscenza del nostro campionato: Mauro Icardi. Giocatore che alla Lazio era già stato accostato qualche settimana fa, durante il mese di agosto, senza che i contatti avessero portato a particolari sviluppi.
Ora Icardi e la Lazio sono tornati a parlarsi per mezzo dell'agente del calciatore. L'ex nerazzurro è ancora svincolato dopo l'addio per fine contratto al Galatasaray e arriverebbe a Roma a parametro zero. Ma si può fare davvero?
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