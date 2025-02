Ibarra a GOAL: "Soci, marketing e Guardiola: riporto il Boca Juniors tra le top 5 al mondo”

L’ex dg sfida Riquelme nella corsa alla presidenza: il progetto della nuova Bombonera, un cambio di gestione tecnica e finanziaria e tante novità.

Saranno settimane importanti per il Boca Juniors, in campo e fuori. Gli Xeneizes si preparano ad affrontare il Palmeiras in semifinale di Copa Libertadores, ma è all’esterno del rettangolo verde di gioco che si deciderà una buona fetta del futuro del club di Buenos Aires.

A dicembre sono in programma le elezioni del nuovo presidente con Andres Ibarra, ex direttore generale ai tempi di Mauricio Macri, che sfida l’attuale vice presidente Juan Roman Riquelme.

Ibarra, 66 anni, ha deciso di intraprendere questa nuova avventura con l’obiettivo di riportare sul tetto dell’Argentina e del Sudamerica il Boca Juniors, proprio come accaduto con Macri, presidente con cui gli Xeneizes hanno vissuto il periodo più vincente della loro storia raggiungendo l'elite mondiale.

L'articolo prosegue qui sotto

Una squadra vincente, una gestione oculata delle risorse economiche, l’utilizzo della tecnologia e del marketing per espandere in tutti gli angoli del globo terraqueo il brand Boca, la nuova Bombonera, ma soprattutto un'attenzione particolare per i soci.

Sono questi gli obiettivi che Andres Ibarra, in questi giorni in Europa per incontrare club e personalità del mondo del calcio, ha in mente per cambiare il Boca Juniors e riportarlo a competere con le migliori squadre del mondo.

L’ex direttore generale del Boca ha parlato in esclusiva a GOAL del suo progetto, dei giovani più interessanti del vivaio azul y oro e di temi di grande attualità come la Super League e il calcio in Arabia Saudita.