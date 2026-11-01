I numeri impietosi del Napoli: -14 dal primo posto e -9 dalla Champions, crollo verticale da Conte ad Allegri

Una sconfitta che fa riemergere i soliti problemi in casa Napoli. Il 2-0 rimediato a Torino dalla Juventus è, per Max Allegri, il sale su una ferita che non cessa di sanguinare. La Serie A degli azzurri è stata, fin qui, deludente a dir poco: 4 vittorie, 2 pareggi e ben 4 sconfitte in 10 turni.

I numeri parlano chiaro: quello di McTominay e compagni è un avvio in netta controtendenza con quello della passata annata, quando dopo le stesse gare di campionato il Napoli era primo.

E se il confronto con il 2025/26 è impietoso, a preoccupare nel presente sono i distacchi fin qui maturati, pesanti e non poco.