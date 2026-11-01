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Matteo Occhiuto

I numeri impietosi del Napoli: -14 dal primo posto e -9 dalla Champions, crollo verticale da Conte ad Allegri

Serie A
Napoli
Juventus vs Napoli
Juventus

Azzurri sconfitti a Torino: già quattro ko in dieci giornate, la crisi prosegue e le posizioni di vertice sono già un miraggio.

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Sky Italia

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✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

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✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

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✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

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✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

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✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
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Una sconfitta che fa riemergere i soliti problemi in casa Napoli. Il 2-0 rimediato a Torino dalla Juventus è, per Max Allegri, il sale su una ferita che non cessa di sanguinare. La Serie A degli azzurri è stata, fin qui, deludente a dir poco: 4 vittorie, 2 pareggi e ben 4 sconfitte in 10 turni.

I numeri parlano chiaro: quello di McTominay e compagni è un avvio in netta controtendenza con quello della passata annata, quando dopo le stesse gare di campionato il Napoli era primo. 

E se il confronto con il 2025/26 è impietoso, a preoccupare nel presente sono i distacchi fin qui maturati, pesanti e non poco.

  • Con Conte, nella scorsa stagione, il Napoli alla decima giornata occupava il primo posto in Serie A, con 22 punti, frutto di 7 vittorie, 1 pareggio e 2 ko. Gli azzurri erano a +1 sul trittico composto da Inter, Roma e Milan.

  • VETTA LONTANISSIMA

    Oggi, invece, la vetta del campionato è della Lazio, prima a quota 28, con un formidabile score di 9 vittorie e 1 pari dopo 10 turni. Il Napoli di Allegri è doppiato: -14 dalla capolista, 14 come i punti fin qui ottenuti da De Bruyne e compagni. La differenza di rendimento è di ben 8 lunghezze rispetto al 2025/26, e la vetta di allora, oggi, è davvero un miraggio.

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  • ANCHE LA ZONA CHAMPIONS È GIÀ COMPLICATA

    Il problema vero per il Napoli è che anche la sola zona Champions, oggi, sembra già complicatissima da raggiungere. Il Como, quarto, ha più punti degli azzurri primi l’anno scorso: 23 contro i 22 del Napoli che fu. Il distacco vede i campani a -9 dalla zona Champions, un gap che potrebbe non essere digerito benissimo da De Laurentiis.


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  • L’ATTESA DELLA SVOLTA CHE NON ARRIVA

    A pesare, peraltro, è l’assenza della svolta. Sembra sempre il momento del turning point per la formazione campana, ma la realtà dei fatti è che il passo in avanti il Napoli, fin qui, non lo ha mai fatto. Il pari contro la Roma sembrava aver lasciato delle tracce incoraggianti, così come il ritorno di McTominay, subito fondamentale. Il 2-0 subito a Torino torna ad acuire una cristi evidente di risultati che pesa, e non poco, su una stagione già complicata da raddrizzare.

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