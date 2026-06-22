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Hydration BreakGetty
Marco Trombetta

Hydration Break, cos'è e come funziona una delle novità più discusse dei Mondiali 2026

Coppa del Mondo

La novità più discussa dei Mondiali 2026 è sicuramente l'Hydration Break: cosa è, come funziona, quanto dura e perché ha creato polemiche tra calciatori e allenatori.

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Presente in ogni singola partita dei Mondiali, l'Hydration Break, evoluzione del più comune 'cooling break', è forse la novità che più sta facendo discutere durante i Mondiali 2026.

Ma in cosa consiste esattamente? E perché ha creato tutto questo dibattito?

  • COS'E' L'HYDRATION BREAK

    Sostanzialmente, come detto, nella forma non è tanto diverso dalla sua forma originale, ossia il 'cooling break'.

    Come dice il nome stesso, è una pausa durante la partita che permette ai calciatori di idratarsi e recuperare le energie, specie quando si gioca ad alte temperature. Ma anche per ricevere indicazioni da parte dell'allenatore e confrontarsi con i compagni.

    Lo abbiamo imparato a conoscere anche in Serie A, nelle partite di inizio e fine stagione, con la differenza che in questi Mondiali è presente in ogni singola gara della manifestazione, a prescindere dalle condizioni climatiche.

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  • COME FUNZIONA L'HYDRATION BREAK

    La FIFA lo ha introdotto per questa edizione dei Mondiali con cadenza praticamente obbligatoria in ogni partita, per preservare la salute dei giocatori, messi a dura prova dal caldo che avvolge in questo periodo Stati Uniti, Canada e Messico.

    L'Hydration Break dura in totale tre minuti e ne è previsto uno per tempo, di norma intorno al 22' della prima e seconda frazione. Durante la pausa, oltre a bere, i giocatori possono ricevere istruzioni dal proprio allenatore, che può servirsi anche di dispositivi elettronici per spiegare le tattiche.

    Dalla fase eliminazione diretta in poi, ci sarà poi anche un ulteriore Hydration Break in caso di tempi supplementari.

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  • PERCHE' L'HYDRATION BREAK FA DISCUTERE

    A creare dibattito sull'Hydration Break è principalmente il fatto che non si basi esclusivamente sulle condizioni climatiche, come il normale cooling break, ma che appunto sia presente a prescindere in ogni partita, anche qualora si dovesse giocare con temperature nella norma o in stadi climatizzati, come successo per esempio durante Germania-Curacao.

    L'altra critica riguarda le pubblicità all'interno dello stesso Hydration Break, un qualcosa parecchio comune nel continente americano ma che in Europa ha fatto storcere il naso. Uno spot all'interno dell'Hydration Break può valere fino a 9 milioni di dollari, un aspetto che non ha fatto altro che inasprire il dibattito su quanto lo stesso break sia più di natura commerciale che realmente mirata a tutelare la salute dei calciatori.

  • "ALTERA LA CONCEZIONE DEL CALCIO"

    L'Hydration Break non ha suscitato troppi consensi nemmeno tra calciatori e allenatori presenti ai Mondiali, perché rischia di cambiare l'inerzia della partita.

    "Giocare quattro tempi invece di due modifica il modo in cui il calcio viene interpretato. A mio avviso questa novità non aggiunge nulla e toglie molto. Quando si è deciso di dividere la partita in quattro segmenti, non si è riflettuto abbastanza sulle conseguenze che una scelta del genere avrebbe avuto su ciò che rende il calcio uno sport così affascinante", ha dichiarato il ct dell'Uruguay Bielsa in conferenza stampa.



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