Hydration Break, cos'è e come funziona una delle novità più discusse dei Mondiali 2026

La FIFA lo ha introdotto per questa edizione dei Mondiali con cadenza praticamente obbligatoria in ogni partita, per preservare la salute dei giocatori, messi a dura prova dal caldo che avvolge in questo periodo Stati Uniti, Canada e Messico.
L'Hydration Break dura in totale tre minuti e ne è previsto uno per tempo, di norma intorno al 22' della prima e seconda frazione. Durante la pausa, oltre a bere, i giocatori possono ricevere istruzioni dal proprio allenatore, che può servirsi anche di dispositivi elettronici per spiegare le tattiche.
Dalla fase eliminazione diretta in poi, ci sarà poi anche un ulteriore Hydration Break in caso di tempi supplementari.