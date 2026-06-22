Hydration Break, cos'è e come funziona una delle novità più discusse dei Mondiali 2026

L'Hydration Break non ha suscitato troppi consensi nemmeno tra calciatori e allenatori presenti ai Mondiali, perché rischia di cambiare l'inerzia della partita.

"Giocare quattro tempi invece di due modifica il modo in cui il calcio viene interpretato. A mio avviso questa novità non aggiunge nulla e toglie molto. Quando si è deciso di dividere la partita in quattro segmenti, non si è riflettuto abbastanza sulle conseguenze che una scelta del genere avrebbe avuto su ciò che rende il calcio uno sport così affascinante", ha dichiarato il ct dell'Uruguay Bielsa in conferenza stampa.







